Путин поставил задачу развивать в России инженерные и научные центры

Выступая в четверг на первом Евразийском экономическом форуме, глава государства подчеркнул, что сейчас для РФ важен не импорт тех или иных товаров, не производящихся пока в стране. «Для нас не это важно. Для страны, для ее развития важны инженерные, научные центры, которые являются базой собственного развития», — указал Путин. «Вот над чем мы должны думать, и вот над чем мы должны работать в рамках Евразийского экономического союза и в широком смысле с нашими партнерами — с теми, кто хочет с нами сотрудничать», — уверен российский лидер.
По его оценке, у стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «очень хорошая база, доставшаяся еще с прежних времен». «Надо поддержать это, надо вкладывать туда ресурсы. И в те области, в которые мы раньше не вкладывали соответствующих ресурсов, полагаясь на то, что все можно купить, продав нефть и газ, нас теперь сама жизнь заставила туда вкладывать деньги», — убежден президент. «И слава Богу, что так произошло», — добавил он.