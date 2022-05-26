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15:46 (мск), источник: ТАСС

Путин поставил задачу развивать в России инженерные и научные центры

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал одной из важнейших задач развития страны на данном этапе создание собственных инженерных центров.

Источник: Пресс-служба Президента России

Выступая в четверг на первом Евразийском экономическом форуме, глава государства подчеркнул, что сейчас для РФ важен не импорт тех или иных товаров, не производящихся пока в стране. «Для нас не это важно. Для страны, для ее развития важны инженерные, научные центры, которые являются базой собственного развития», — указал Путин. «Вот над чем мы должны думать, и вот над чем мы должны работать в рамках Евразийского экономического союза и в широком смысле с нашими партнерами — с теми, кто хочет с нами сотрудничать», — уверен российский лидер.

По его оценке, у стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «очень хорошая база, доставшаяся еще с прежних времен». «Надо поддержать это, надо вкладывать туда ресурсы. И в те области, в которые мы раньше не вкладывали соответствующих ресурсов, полагаясь на то, что все можно купить, продав нефть и газ, нас теперь сама жизнь заставила туда вкладывать деньги», — убежден президент. «И слава Богу, что так произошло», — добавил он.

Здесь я не вижу никаких проблем, связанных с тем, что мы чего-то там не завершили в области импортозамещения. Сделаем это! И не просто потому, что сегодняшняя конъюнктура заставляет. Мы сделаем это, потому что это в интересах нашей страны.

Владимир Путин
президент России
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