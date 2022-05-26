В правительстве назвали минусы крепкого рубля

Решетников отметил, что сегодняшний курс рубля «означает серьёзный вызов и внутреннему производителю». По его словам, ощущать давление и проигрывать конкуренцию российские производители начнут по мере восстановления каналов импорта.
«Если мы говорим о том, что такой курс будет в долгосрочном плане, то, конечно, никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, потому что они будут неконкурентоспособными. Поэтому нам нужно возвращаться аккуратно к тому равновесному курсу, который у нас был», — пояснил министр.
По словам Решетникова, решение Центробанка по снижению ключевой ставки было правильным. Министр уточнил, что «без доступности кредитов восстановление экономической активности невозможно», при этом бюджет «большую часть своих возможностей на сегодняшний момент уже исчерпал».
«Секрет» писал, что после объявления о снижении ключевой ставки с 14% до 11% евро и доллар выросли по отношению к рублю. На 12:40 мск евро достиг 65,45 рубля, доллар — 62,6 рубля.
На 27 мая Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 62,05 рубля. Это более чем на пять рублей выше показателя предыдущего дня. Официальный курс евро повышен на шесть с половиной рублей, до 64,44 рубля.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что нужно пересмотреть выплаты военным и семьям военнослужащих за границей, находящихся на соцобеспечении. Субсидии привязаны к курсу доллара, но сейчас американская валюта «как известно, скукоживается, а рубль укрепляется», отмечал президент.