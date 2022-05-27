03:43 (мск), источник: Life.ru
Иран предложил России запчасти и турбины в обмен на металлы
По словам министра, Исламская Республика нуждается в сырье, а в ответ готова поставлять продукцию своей промышленности.
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Иран мог бы наладить с Россией бартерные сделки — поставлять автомобильные запчасти и газовые турбины, а взамен получать продукцию металлургии. Об этом заявил министр торговли, промышленности и шахт Сейед Реза Фатеми Амин.
Как сообщает телеканал «Пресс-ТВ», в кулуарах заседания межправкомиссии РФ и Ирана глава ведомства пояснил, что республике необходимо сырьё для металлургической и горнодобывающей промышленности. Это цинк, алюминий, свинец, а также сталь, поставки которых будет возможно наладить по бартерной схеме.
По словам Амина, Москва и Тегеран также договорились о поставках комплектующих или ремонте турбин, которые используются на российских электростанциях. А ещё условились проработать варианты бартерных сделок по целому ряду товаров и сырья.
Как сообщал Лайф, ранее в Иране посоветовали Европе вести более разумную политику в отношении РФ. Только так европейским странам удастся выйти из поглотившего их экономического кризиса, уверен один из иранских переговорщиков в Вене.