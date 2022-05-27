Азия впервые обогнала Европу по объемам закупки российской нефти

Азиатские страны впервые обогнали Европу по объемам закупаемой у России нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков Kpler.
По словам аналитика Джейн Се, объем российской нефти вырос до рекордного уровня в апреле в основном благодаря увеличению закупок Индии. «Некоторые из покупателей в Азии больше интересуются экономикой, чем политической позицией. Тем не менее, США обращают внимание на покупку Индией российской нефти, поэтому могут быть некоторые риски снижения этого торгового потока», — отмечает она.
Страны ЕС после начала военных действий на Украине начали обсуждать введение полного эмбарго на российскую нефть, однако согласовать его пока не получается.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что в Брюсселе рассчитывают отказаться от импорта сырой российской нефти в течение полугода, а от поставок нефтепродуктов — к концу 2022 года.
О том, что если Евросоюз запретит импорт российской нефти, Москве придется перенаправить экспорт на азиатский рынок, в начале мая говорили опрошенные Financial Times аналитики. Вместе с тем они отмечали, что на пути разворота углеводородных потоков Россия рискует столкнуться с логистическими трудностями, в частности — с нехваткой танкеров. Пример подобных проблем еще в апреле описывал Reuters со ссылкой на источники: по данным агентства, индийская Oil and Natural Gas Corp (ONGC) столкнулась с трудностями при поиске судна для транспортировки 700 тыс. баррелей российской нефти с Дальнего Востока. Его поиски усложнились из-за репутационных рисков для перевозчиков и сложностей в обеспечении страховки.
Ущерб от потери европейского рынка могут быть частично компенсированы ростом цен на энергоносители. В то же время азиатские страны покупают российску нефть с существенным дисконтом.