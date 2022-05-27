Мишустин: около 85% IT-специалистов вернулись в Россию

«Например, то же решение о поддержке IT-отрасли — фундаментальное, очень важное решение — было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать», — сказал Мишустин в выступлении на суперфинале IV конкурса «Лидеры России».
Михаил Мишустин добавил, что правительству необходимо разрабатывать долгосрочные меры поддержки экономики для дальнейшего развития экономики. Он добавил, что правительство продолжит «оперативно реагировать и нивелировать влияние на наше общество».
На фоне санкций для поддержки IT-отрасли правительство освободило компании от плановых и внеплановых проверок. Также правительство запустило программу льготной ипотеки для IT-специалистов и предоставило им отсрочку от армии. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев также утверждал, что «большая четверка» операторов предоставила данные, согласно которым 80% покинувших страну российских абонентов вернулись на родину.
Точное число покинувших Россию после начала военного конфликта неизвестно. Согласно оценке ФСБ, граждане России с января по март 2022 года совершили 3,8 млн поездок за пределы России.