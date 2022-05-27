Тест: Угадайте написание сложных слов, в которых все ошибаютсяКоварный тест ко Дню филолога.
Фоторепортажи
35Парад Победы на Красной площади
12Полное затмение кровавой суперлуны
15:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Мишустин: около 85% IT-специалистов вернулись в Россию

Премьер России Михаил Мишустин заявил, что, согласно данным сим-карт, в Россию вернулись около 85% специалистов IT-сферы. Он добавил, что правительство принимало решения для «оперативного ответа на возникающие вызовы», как только появились данные о массовом отъезде IT-специалистов из России.

«Например, то же решение о поддержке IT-отрасли — фундаментальное, очень важное решение — было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать», — сказал Мишустин в выступлении на суперфинале IV конкурса «Лидеры России».

Михаил Мишустин добавил, что правительству необходимо разрабатывать долгосрочные меры поддержки экономики для дальнейшего развития экономики. Он добавил, что правительство продолжит «оперативно реагировать и нивелировать влияние на наше общество».

На фоне санкций для поддержки IT-отрасли правительство освободило компании от плановых и внеплановых проверок. Также правительство запустило программу льготной ипотеки для IT-специалистов и предоставило им отсрочку от армии. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев также утверждал, что «большая четверка» операторов предоставила данные, согласно которым 80% покинувших страну российских абонентов вернулись на родину.

Точное число покинувших Россию после начала военного конфликта неизвестно. Согласно оценке ФСБ, граждане России с января по март 2022 года совершили 3,8 млн поездок за пределы России.

Это на 31% больше, чем за аналогичный период 2021-го, и на 53% меньше, чем за тот же период до пандемии коронавируса — в 2019-м.

Олеся Павленко

 Приморские коммунисты устроили скандал из-за спецоперации
Чем известен новый глава МЧС: эксклюзивные подробности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь