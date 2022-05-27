Тест: Угадайте написание сложных слов, в которых все ошибаютсяКоварный тест ко Дню филолога.
Фоторепортажи
35Парад Победы на Красной площади
12Полное затмение кровавой суперлуны
16:21 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Необычная ситуация». В США назвали рубль самой крепкой валютой в мире

Американское издание CBS назвало российский рубль самой эффективной валютой в мире в 2022 году. С января российская валюта подскочила в стоимости на 40% по отношению к доллару. Такое явление журналисты назвали «потрясающим поворотом», учитывая, что страны Запада ввели самые быстрые и жёсткие экономические санкции в современной истории.

ЦБ: $ 66.4029   +4.35 € 69.4353   +5.00 ММВБ: $ 66.8850   +1.62 € 69.5950   +1.59
Источник: Reuters

«Это необычная ситуация», — отметил профессор формирования и роста капитала в Гарвардской школе Кеннеди Джеффри Франкель.

Издание сообщило, что обычно страна, которая столкнулась с международными санкциями и крупным военным конфликтом, переживает бегство инвесторов и устойчивый отток капитала, что должно приводить к падению её валюты. Но меры России по удержанию денег от ухода из страны в сочетании с силой западных санкций создали спрос на рубли и повышение их стоимости.

Доллар от TradingView

Основной причиной восстановления рубля, по словам журналистов, стало подорожание сырьевых товаров. После начала российской спецоперации на Украине и без того высокие цены на нефть и природный газ выросли ещё больше.

Ведущий экономист по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяна Орлова назвала цены на сырьевые товары «заоблачными». Подорожание с лихвой компенсирует падение объёмов российского экспорта из-за эмбарго и санкций.

Brent от TradingView

Эксперты отметили, что устойчивость рубля означает, что Россия частично изолирована от карательных экономических санкций. Как долго эта защита продлится, специалисты пока не могут определить.

Ранее доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко предупредил, что укрепление рубля и высокие цены на нефть временно сдерживают инфляцию, но доминирование нефтегазового сектора при сильном рубле чревато «голландской болезнью» и разгоном цен в будущем.

 Россиянам рассказали, в какой валюте сейчас стоит хранить деньги
Новый владелец «Макдоналдсов» подал заявку на бренд «Весело и вкусно»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь