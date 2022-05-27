«Необычная ситуация». В США назвали рубль самой крепкой валютой в мире

«Это необычная ситуация», — отметил профессор формирования и роста капитала в Гарвардской школе Кеннеди Джеффри Франкель.
Издание сообщило, что обычно страна, которая столкнулась с международными санкциями и крупным военным конфликтом, переживает бегство инвесторов и устойчивый отток капитала, что должно приводить к падению её валюты. Но меры России по удержанию денег от ухода из страны в сочетании с силой западных санкций создали спрос на рубли и повышение их стоимости.
Основной причиной восстановления рубля, по словам журналистов, стало подорожание сырьевых товаров. После начала российской спецоперации на Украине и без того высокие цены на нефть и природный газ выросли ещё больше.
Ведущий экономист по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяна Орлова назвала цены на сырьевые товары «заоблачными». Подорожание с лихвой компенсирует падение объёмов российского экспорта из-за эмбарго и санкций.
Ранее доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко предупредил, что укрепление рубля и высокие цены на нефть временно сдерживают инфляцию, но доминирование нефтегазового сектора при сильном рубле чревато «голландской болезнью» и разгоном цен в будущем.