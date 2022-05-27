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17:27 (мск), источник: Газета.Ру

Силуанов объяснил, зачем России выплачивать внешний госдолг

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия всеми способами будет подтверждать имидж надежного заемщика, несмотря на ограничения по выплатам госдолга. Трансляция выступления министра в Финансовом университете при правительстве РФ велась на YouTube-канале учебного заведения.

Источник: Reuters

«Будем давать возможности получить от нас соответствующие купоны по нашим обязательствам с тем, чтобы сохранить имидж нашей страны как надежной страны, с которой можно иметь дело», — подчеркнул Силуанов.

Он указал, что у России есть деньги и желание платить по долгам, при этом некоторые страны, призывая объявить России дефолт, наносят вред самим себе и иностранные инвесторы вынуждены терять капиталы по указке правительств своих стран.

Силуанов указал, что Запад ведет против России экономическую войну, однако не все государства поддержали введение санкций, с рядом стран РФ расширила отношения, а места ушедших иностранных компаний в России займут отечественные.

Ранее Минфин США отказался продлевать лицензию на обслуживание российского госдолга в валюте — прежде всего в американских долларах. Документ позволял западным инвесторам получать долговые платежи по российским облигациям.

Также в Белом доме заявили, что Россия уже находится в состоянии экономической изоляции, поэтому при наступлении дефолта, который в США пророчат Москве, мировая экономика понесет минимальные последствия.

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