Силуанов объяснил, зачем России выплачивать внешний госдолг

«Будем давать возможности получить от нас соответствующие купоны по нашим обязательствам с тем, чтобы сохранить имидж нашей страны как надежной страны, с которой можно иметь дело», — подчеркнул Силуанов.
Он указал, что у России есть деньги и желание платить по долгам, при этом некоторые страны, призывая объявить России дефолт, наносят вред самим себе и иностранные инвесторы вынуждены терять капиталы по указке правительств своих стран.
Ранее Минфин США отказался продлевать лицензию на обслуживание российского госдолга в валюте — прежде всего в американских долларах. Документ позволял западным инвесторам получать долговые платежи по российским облигациям.
Также в Белом доме заявили, что Россия уже находится в состоянии экономической изоляции, поэтому при наступлении дефолта, который в США пророчат Москве, мировая экономика понесет минимальные последствия.