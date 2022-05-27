20:17 (мск), источник: Коммерсантъ
Wella покидает Россию
Немецкая косметическая компания прекращает поставки.
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После 28 лет работы в России производитель профессиональной косметики из Германии Wella прекращает поставки в страну. Салоны красоты активно пользовались ее продукцией: на средства для окрашивания волос Wella приходилось до 40% рынка. Теперь у бьюти-индустрии могут возникнуть проблемы из-за перехода на бренды других производителей. К тому же салоны не исключают, что и остальные зарубежные компании могут прекратить поставки.
В распоряжении «Ъ» оказалось письмо производителя косметической продукции Wella Company, в котором компания уведомила партнеров об уходе с российского рынка. В обращении сказано, что Wella больше не производит и не продает продукцию под своими брендами в России, а права собственности на бизнес будут переданы местной команде топ-менеджеров. Руководитель российского подразделения Wella Наталья Лисина не ответила оперативно на запрос «Ъ».
Wella основана в Германии. В России работала с 1994 года и управлялась через ООО «Велла Рус». В 2021 году выручка компании была 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 208 млн руб. Согласно ЕГРЮЛ, 26 мая владельцем «Велла Рус» стало ООО «Весна», учредителями которого выступают Наталья Лисина (51%), Дмитрий Новиков, Дмитрий Захарченко и Виктория Шин (по 16,33%). «Весне» также перешло 100% ООО «Капелла», которое управляет производственной площадкой в Дзержинске Нижегородской области.
Уход Wella критичен для индустрии — это был первый зарубежный производитель профессиональной косметики, с которого началась работа отрасли, говорит основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
В бизнес- и премиум-сегментах косметики для окрашивания, с которой работали российские салоны, продукция Wella занимала 40%, уточняет омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова.
Садыкова отмечает, что почти вся продукция Wella поставлялась на рынок из-за рубежа, за исключением бренда Londa, который был локализован на заводе в Дзержинске в 2021 году. По ее словам, из-за ухода компании у салонов могут возникнуть трудности, так как переход на косметику других производителей вызовет необходимость переучивать мастеров. Кроме того, уточняет эксперт, колористы пользуются в основном европейской и американской продукцией, чьи производители также могут принять решение уйти с рынка.
В то же время исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский отмечает, что конкуренция в этом сегменте высока и поставщиков остается достаточно много. Источник «Ъ» в отрасли считает, что долю рынка Wella может занять российская компания Estel.
С организацией нового производства на бывшем заводе Wella у новых владельцев могут возникнуть сложности. Как сказано в отчетности «Капеллы», на фоне обострения геополитической ситуации на Украине часть поставщиков сырья и материалов уведомили предприятие о прекращении отгрузок на неопределенный срок. «Капелла» занимается поисками альтернативных локальных поставщиков. По данным Infoline, оборот рынка косметики и парфюмерии в России в 2021 году вырос на 11%, до 840 млрд руб. год к году.
Дарья Андрианова