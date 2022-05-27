Минфин РФ ожидает до 1 трлн руб. дополнительных нефтегазовых доходов в 2022 году

«Мы оцениваем получить дополнительно нефтегазовых доходов по тому прогнозу, который мы с Минэкономразвития сформировали, до триллиона рублей. Все эти деньги, которые поступают от нефти и газа, если раньше частично направляли в резерв, то в этом году полностью идут на расходы. Эти деньги как раз пойдут и на дополнительные выплаты пенсионерам, дополнительные выплаты семьям с детьми, на проведение специальной операции. Поэтому ресурсы для этого есть. И это в том числе дополнительные нефтегазовые доходы», — сказал Силуанов.
Он добавил, что на социальную поддержку граждан в текущем году потребуется порядка 600 млрд рублей, в следующем — 1 трлн рублей.
«Да, действительно, президент объявил о повышении пенсии, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума на 10%. Это вызвано тем, что у нас непланово повысилась инфляция. И сегодня инфляция больше 17%. Поэтому, когда определяли меры социальной поддержки, то в первую очередь необходимо оказать помощь тем людям, гражданам нашим, которые имеют невысокие зарплаты, которые получают пенсии и пособия от государства. Поэтому решение о повышении пенсии явилось следствием роста цен, и, конечно, необходимо поддержать самых незащищенных граждан. Деньги в бюджете на это есть. Деньги в бюджете предусмотрены. Поскольку это один из важнейших приоритетов работы правительства — социальная поддержка наших людей. Ради этого, собственно, мы и работаем», — подчеркнул министр.