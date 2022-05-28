В США назвали главную причину укрепления рубля

Продажа энергоресурсов за рубеж приносит России около $20 млрд ежемесячно. Многие импортёры выполнили условие по оплате поставок в рублях. Это и привело к росту курса рубля, сообщил телеканал.
Кроме того, в апреле положительное сальдо России, то есть разница между экспортом и импортом, выросло до $37 млрд. Это рекордный показатель. Повлияло на него в том числе падение импорта на фоне западных санкций и уход иностранного бизнеса из РФ.
Также на курс рубля влияет жёсткая политика Центробанка. Он ввёл строгие ограничения на движение капитала, что затруднило конвертацию рубля в другие валюты. Кроме того, регулятор ввёл запрет на выплату дивидендов иностранным держателям российских ценных бумаг.
«Раньше это был довольно значительный источник оттока валюты из России — сейчас этот канал закрыт», — отметила ведущий экономист по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяна Орлова.
Спрос на валюту создаётся за счёт того, что российские экспортёры обязаны переводить половину своих доходов в рубли.
Ранее канал CBS назвал российский рубль самой эффективной валютой в мире в 2022 году. С января российская валюта подорожала на 40% по отношению к доллару. Такое явление журналисты назвали «потрясающим поворотом», учитывая, что страны Запада ввели самые быстрые и жёсткие экономические санкции в современной истории.