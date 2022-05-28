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10:16 (мск), источник: Секрет Фирмы

В США назвали главную причину укрепления рубля

Требование президента России Владимира Путина расплачиваться за поставки газа в рублях стало основной причиной укрепления рубля после заметного снижения курса российской валюты в конце февраля. Об этом сообщил телеканал CBS News. Рост цен на нефть и природный газ компенсирует падение объёмов российского экспорта из-за эмбарго и санкций, отметили эксперты.

Источник: Reuters

Продажа энергоресурсов за рубеж приносит России около $20 млрд ежемесячно. Многие импортёры выполнили условие по оплате поставок в рублях. Это и привело к росту курса рубля, сообщил телеканал.

Кроме того, в апреле положительное сальдо России, то есть разница между экспортом и импортом, выросло до $37 млрд. Это рекордный показатель. Повлияло на него в том числе падение импорта на фоне западных санкций и уход иностранного бизнеса из РФ.

Также на курс рубля влияет жёсткая политика Центробанка. Он ввёл строгие ограничения на движение капитала, что затруднило конвертацию рубля в другие валюты. Кроме того, регулятор ввёл запрет на выплату дивидендов иностранным держателям российских ценных бумаг.

«Раньше это был довольно значительный источник оттока валюты из России — сейчас этот канал закрыт», — отметила ведущий экономист по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяна Орлова.

Спрос на валюту создаётся за счёт того, что российские экспортёры обязаны переводить половину своих доходов в рубли.

Оттоку капитала мешает и то, что зарубежным компаниям сложно продать свои российские активы, отметили эксперты.

Ранее канал CBS назвал российский рубль самой эффективной валютой в мире в 2022 году. С января российская валюта подорожала на 40% по отношению к доллару. Такое явление журналисты назвали «потрясающим поворотом», учитывая, что страны Запада ввели самые быстрые и жёсткие экономические санкции в современной истории.

Елена Чеховская

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