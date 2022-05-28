Россияне стали активно открывать бизнес в Турции

Как сообщила газета Yeni Şafak, в апреле в Турции зарегистрировали 1650 компаний с иностранным участием. Больше всего фирм создали россияне (136), второе место занял Иран (120 предприятий). За ним следуют Сирия (52) и Германия (49).
Ранее глава ТПП Турции Давут Четин отмечал, что за 4 месяца 2022 года россияне открыли втрое больше компаний, чем за аналогичный период 2021 года. Чиновник также рассказал о создании в Анталье второй зоны свободной торговли, поскольку в действующей практически не осталось места для новых участников.
Они купили 1152 объекта на рынке первичной недвижимости — на 186,5% больше, чем в марте, следует из данных национального института статистики. В январе — апреле россияне приобрели в стране почти 2700 объектов недвижимости.
Как сообщал «Секрет», стоимость аренды жилья на турецком курорте Анталья подскочила в 2022 году примерно в три-четыре раза. Если раньше жильё на курорте можно было снять за 12 000 рублей в месяц, то теперь аренда обойдётся почти в 50 000 рублей. Растёт и интерес к покупке недвижимости. Некоторые рассматривают приобретение жилья в Турции как способ получить местное гражданство.