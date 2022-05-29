Reuters: Шри-Ланка на фоне дефицита топлива купит у России нефть на $72,6 млн

Как заявил министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекер, его страна обратилась за поддержкой в импорте сырой нефти и нефтепродуктов ко многим странам, включая Россию. 90 тысяч тонн нефти сорта Siberian Light будут доставлены через базирующуюся в Дубае компанию Coral Energy. Это позволит перезапустить единственный в стране нефтеперерабатывающий завод, который пришлось закрыть ещё 25 марта. Министр заверил, что предприятие будет перезапущено уже через шесть дней.
Виджесекер заметил, что Шри-Ланке для поддержания непрерывной работы завода понадобится ещё одна партия в течение следующих двух недель. Министр подсчитал, что на оплату поставок топлива в июне его стране потребуется ещё 568 миллионов долларов.
Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Шри-Ланка получила партию российской нефти для переработки в нефтепродукты. Чёрное золото из РФ должно поступить на НПЗ компании Ceylon Petroleum Corp. Эта закупка была оформлена частным образом и является помощью по линии государства. Добавим, что Шри-Ланка столкнулась с худшим финансовым кризисом за всю независимую историю страны. Запасы топлива настолько малы, что правительство приказало гражданам не стоять в очередях за бензином на заправках. Власти пытаются найти наличные деньги, чтобы заплатить за нефть, которая находится в танкерах у побережья Шри-Ланки.
Лайф ранее писал, что в ФРГ предупредили о разрушительных последствиях возможного эмбарго на энергоресурсы из РФ. Депутаты Бундестага опасаются, что новые санкции могут побудить Москву ввести ответные меры — прекратить поставку газа в европейские страны.