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15:14 (мск), источник: © РИА Новости

Киев получил 6,5 миллиарда долларов от Запада с начала спецоперации

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что бюджет страны получил от стран-партнеров 6,5 миллиарда долларов после начала спецоперации РФ.

Источник: © РИА Новости

«С начала войны Украина получила почти 6,5 миллиарда долларов США от стран-партнеров на поддержку экономики. Все эти деньги идут в бюджет», — сказала она.

По словам Рожковой, в эту сумму входят как грантовые, так и кредитные средства, однако она не уточнила, какая часть средств получена безвозмездно и сколько придется возвращать.

Не раскрыла она и процентной ставки по кредитам, отметив лишь, что ставка «низкая».

Рожкова также отметила, что ежемесячно Украине необходимо 5 миллиардов долларов на покрытие дефицита государственного бюджета, и эти средства Киев рассчитывает получать у международных партнеров.

Самостоятельно закрыть эти бюджетные дыры Украина не может из-за падения поступлений от экспорта, а недавнее снижение кредитного рейтинга страны до преддефолтного делает практически недоступными заимствования на внешнем рынке из-за высокой стоимости таких кредитов, в которые закладывается существенная «премия за риск», добавила чиновница.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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