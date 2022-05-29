На российский аналог Starlink потребуется 180 млрд рублей

По словам Рогозина, инженеры и конструкторы понимают, как обеспечить быстрое и оперативное развёртывание спутников, имеются и ракеты для их доставки.
Проект предполагает, что на орбиту выведут около 380 спутников. В систему войдут семь аппаратов «Экспресс», четыре «Экспресс-РВ», 12 спутников «Скиф» для широкополосного доступа в интернет и 264 спутника «Марафон» для интернета вещей.
Планируется, что до конца 2022 года на орбите появится первый спутник проекта — среднеорбитальный «Скиф-Д», который должен показать возможности по обеспечению широкополосного доступа в интернет. Он также нужен, чтобы Россия не лишилась выделенного орбитально-частотного ресурса, права на который истекают в 2022 году. Шесть рабочих «Скифов» запустят в 2027 году, ещё шесть — в 2029-м.
В проект также входят два спутника связи «Ямал», три спутника дистанционного зондирования Земли «Смотр», 84 спутника оптического наблюдения «Беркут-О», «Беркут-С» и «Беркут-ВД», 12 аппаратов радиолокационного наблюдения «Беркут-X» и «Беркут-XLP». Вывод спутников на орбиту планируется начать в 2025 году.
Ранее Рогозин предложил напечатать денег для воплощения перспективных российских проектов.