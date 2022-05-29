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14:27 (мск), источник: Секрет Фирмы

На российский аналог Starlink потребуется 180 млрд рублей

Суммарный объём финансирования для создания российской спутниковой группировки «Сфера» составляет около 180 млрд рублей. Об этом сообщил журнал «Русский космос». По его данным, в ближайшие 3 года на проект выделят 21 млрд рублей, по 7 млрд ежегодно. По словам гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, всё необходимое для реализации программы глобальной связи есть. Считается, что она будет конкурировать с уже работающей спутниковой системой Starlink Илона Маска.

Источник: Reuters

По словам Рогозина, инженеры и конструкторы понимают, как обеспечить быстрое и оперативное развёртывание спутников, имеются и ракеты для их доставки.

Проект предполагает, что на орбиту выведут около 380 спутников. В систему войдут семь аппаратов «Экспресс», четыре «Экспресс-РВ», 12 спутников «Скиф» для широкополосного доступа в интернет и 264 спутника «Марафон» для интернета вещей.

Планируется, что до конца 2022 года на орбите появится первый спутник проекта — среднеорбитальный «Скиф-Д», который должен показать возможности по обеспечению широкополосного доступа в интернет. Он также нужен, чтобы Россия не лишилась выделенного орбитально-частотного ресурса, права на который истекают в 2022 году. Шесть рабочих «Скифов» запустят в 2027 году, ещё шесть — в 2029-м.

В проект также входят два спутника связи «Ямал», три спутника дистанционного зондирования Земли «Смотр», 84 спутника оптического наблюдения «Беркут-О», «Беркут-С» и «Беркут-ВД», 12 аппаратов радиолокационного наблюдения «Беркут-X» и «Беркут-XLP». Вывод спутников на орбиту планируется начать в 2025 году.

Ранее Рогозин предложил напечатать денег для воплощения перспективных российских проектов.

Екатерина Величко

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