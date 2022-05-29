18:04 (мск), источник: Lenta.Ru
В «Роснефти» опровергли информацию об аресте активов компании на Украине
Российская нефтяная компания «Роснефть» не владеет активами на территории Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«В компании с удивлением узнали об аресте Украиной активов, якобы, принадлежащих “Роснефти”. Сообщаем, что никаких активов, принадлежащих компании на территории Украины на настоящий момент нет», — говорится в заявлении, опровергающем данные.
Отмечается, что исторически «Роснефть» владела сетью заправок, однако значительное время назад она была продана европейскому оператору, занимающемуся дистрибуцией нефтепродуктов на украинском рынке. «До недавнего времени компания осуществляла поставки в адрес этого оператора. Понятно, что в случае изъятия собственности у нынешнего владельца, поставок нефтепродуктов со стороны “Роснефти” не будет», — объяснили в компании.
Ранее в мае стало известно о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала арест активов российской компании «Роснефть». СБУ наложила арест на денежные активы компании (20 миллионов гривен), а также приостановила действие лицензии на электроснабжение.