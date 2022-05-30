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01:16 (мск), источник: Lenta.Ru

В России предложили снизить добычу нефти на треть

Совладелец и вице-президент «Лукойла», кандидат философских наук Леонид Федун предложил снизить в России добычу нефти на треть. Об этом он написал в статье для РБК.

Источник: РИА "Новости"

Федун призвал снизить добычу нефти в России на 20−30 процентов — с 10 миллионов до 7−8 миллионов баррелей в сутки. «Что лучше — продавать десять баррелей сырца по 50 долларов или семь, но по 80 долларов», — задался вопросом он.

«Зачем России обеспечивать добычу 10 миллионов баррелей нефти в день? Если мы сможем эффективно потребить и экспортировать 7−8 миллионов без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта», — подчеркнул он.

Вице-президент «Лукойла» предложил снова поднять обсуждение, которое было актуально перед заключением соглашения мировыми производителями о сдерживании добычи — «ОПЕК плюс». «Нужно ли стараться сохранить объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30-, а порой и на 40-процентные дисконты?» — отметил он.

По мнению Федуна, на фоне новостей об эмбарго покупатели начнут «институционализировать» скидки, используя инструменты тарифного регулирования. В этих обстоятельствах России не стоит производить и экспортировать топлива больше, чем «необходимо для динамичного экономического роста и повышения текущего благосостояния».

«По мне, более рационально сохранить для будущего потребления неизвлеченные запасы сырья и создавать инфраструктурные заделы», — подчеркнул автор статьи.

Федун допустил, что потребность в сырьевых ресурсах будет возрастать в ближайшие десятилетия, поэтому их стоимость начнет коррелировать с уровнем инфляции.

Ранее вице-премьер России Александр Новак спрогнозировал объем снижения добычи нефти в России. В 2022 году этот показатель может составить 480−500 миллионов тонн.

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