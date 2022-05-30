11:50 (мск), источник: Life.ru
Тёплая вместо горячей: Как коммунальщики заставляют жильцов переплачивать за температуру воды в кране
У многих россиян в квартирах из крана горячей воды течёт только тёплая. Как решить эту проблему, разбирался Лайф.
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Мало кто точно знает, какой температуры должна быть вода, что течёт из крана в наших квартирах, и некоторые недобросовестные коммунальщики стали этим активно пользоваться. Схема проста: вместо горячей воды подают тёплую, и вы в своих смесителях выворачиваете горячий кран до конца, а холодный, наоборот, закрываете. В результате квартирный водосчётчик фиксирует больше кубометров из горячей трубы, и вы платите по коммунальным счетам больше, ведь, согласно тарифам, горячая вода намного дороже холодной. Платить больше, да ещё за некачественную услугу, не хочется никому. И решение данной проблемы существует.
Москвич Максим заметил, что с середины года плата за пользование горячим водоснабжением выросла более чем на тысячу рублей. Из платёжек очевидно: его семья вдруг стала более активно потреблять горячую воду, на 5−6 кубометров в месяц больше. И вот странность: расход холодной воды за это же время уменьшился примерно на эту же величину. Максим замерил температуру воды, что текла из горячего крана в его квартире, и обнаружил, что она не превышала 40.
Он обратился с вопросами в свою управляющую компанию, но там сразу сказали, что причины недостаточной температуры воды, скорее всего, в некачественной сантехнике или неправильном подключении у соседей. Максим заменил у себя смеситель в ванной, но это градусы к температуре воды не прибавило.
Мужчине пришлось провести настоящее расследование и обойти всех своих соседей по подъезду, выяснив, что и в этих квартирах выше 52 в кране горячей воды не было ни у кого.
А ведь согласно правилам СанПиН температура горячей воды в квартирах должна быть не ниже 60 и не выше 75 и по Правилам предоставления коммунальных услуг горячее водоснабжение должно быть организовано в домах бесперебойно и круглогодично.
Максим прикинул, во сколько ему обходится ежемесячная переплата.
Текущий ежемесячный расход горячей воды 10 м&sub3;; (семья из трёх человек) х 211,67 (тариф для Москвы) = 2116,7 рубля. Ежемесячный расход холодной воды 6 м3×43,57 (тариф для Москвы) = 261,42 рубля. Итого за воду в месяц: 2378,12 рубля.
А раньше его расходы составляли: 4 м&sub3;; (горячая) х 211,67 + 9 м&sub3;; (холодная) х 43,57 = 1238,81 рубля.
То есть разница: 1139,31 рубля.
Мужчина снова обратился в свою управляющую компанию, но уже с письменной жалобой на недостаточную температуру воды. Её сотрудники обращение приняли, но ситуация с температурой воды не нормализовалась. На все последующие обращения следовал ответ-отписка, что по вопросу качества горячего водоснабжения следует обращаться к непосредственному поставщику услуг, то есть в ПАО «МРСК Центра».
В результате москвичу пришлось обращаться в суд. И вот только тогда, когда было назначено предварительное судебное слушание, управляющая компания изменила своё мнение, признав проблему, и в течение недели горячая вода стала надлежащей температуры. Никакой замены труб или иного ремонта не потребовалось, коммунальщики просто стали подавать воду надлежащей температуры.
— Уже несколько месяцев наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества обращений граждан в суды именно по поводу качества услуг, оказываемых управляющими компаниями, — отметил Дмитрий Шагин, адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы. — И среди жалоб — немало именно на температуру горячей воды. Поэтому возникает подозрение, что такая ситуация создаётся намеренно, чтобы заставить потребителей платить больше.
По мнению адвоката, в ситуации с Максимом управляющая компания «вдруг прозрела» потому, что, согласно части 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, она несёт полную ответственность за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, даже если эта компания является только оператором этих самых услуг. А в данном случае компания нарушила ещё и статью 4 закона «О защите прав потребителей». То есть очевидно, что если бы суд вынес решение, то оно было бы не в пользу управляющей компании.
Как показывает практика, в большинстве случаев дело до подачи в суд можно не доводить, а достаточно выполнить несколько шагов и правильно подать претензию в свою управляющую компанию.
Во-первых, если заметили, что из горячего крана регулярно течёт едва тёплая вода, следует подавать заявку в свою управляющую компанию и требовать составления акта по каждому случаю. Акт должен составляться в вашем присутствии с обязательным замером температуры из крана в вашей квартире.
Стоит учесть, что по нормативам отклонения от температурного режима допускаются в ночное время (с 0:00 до 5:00) не более чем на 5, а в дневное время (с 5:00 до 00:00) — не более чем на 3. При этом за каждые три градуса свыше указанных отклонений потребителю горячей воды обязаны снижать плату на 0,1%, а если в кране горячей воды температура ниже 40, то плату за неё управляющая компания должна пересчитать как за холодную воду.
Чаще всего после получения жалобы (если она была направлена в письменном виде) государственные управляющие компании всё же начинают принимать необходимые меры для устранения проблемы. А вот с частными придётся разбираться по-другому. Узнать, какая управляющая компания занимается вашим домом, можно на сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, там же можно и составить онлайн-жалобу.
Во-вторых, одновременно с жалобой в управляющую компанию следует подать заявление в государственную жилинспекцию. Эта организация занимается региональным государственным жилищным надзором. И в течение 30 дней она обязана не только дать ответ на обращение, но и проверить все факты, а в случае установления нарушений вынести предписание управляющей компании об их ликвидации и проведении перерасчёта платы за всё время, когда услуга оказывалась некачественно.
Ну, а если эти два шага не сработают, не стесняйтесь обращаться в суд, ведь правда на вашей стороне.