03:44 (мск), источник: Life.ru
Силуанов рассказал, как Россия проведёт расчеты по госдолгу
Этот механизм позволит миновать всю западную расчётную инфраструктуру и наладить прямое взаимодействие внутри страны с иностранными держателями наших бумаг.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Москва намерена вести расчёты с держателями российских еврооблигаций посредством механизма, аналогичного схеме оплаты газа в рублях. О способе заплатить долг иностранцам глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал газете «Ведомости».
«Как происходит платёж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли — и таким образом происходит расчёт. Механизм расчётов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — разъяснил глава Минфина.
По словам Силуанова, этот механизм может позволить проводить платежи, минуя расчётную инфраструктуру Запада. Перевод платежей будут осуществляться через Национальный расчётный депозитарий (НРД).
Лайф напоминает, что 25 мая Минфин США продлил срок действия лицензии для уплаты налогов в России. В частности, позволяется приобретать или получать разрешительную и регистрационную документацию и сертификаты. Срок действия закончится 30 сентября 2022 года.