ЦБ ограничил торги на бирже некоторыми иностранными акциями

Центробанк с 30 мая ограничит торги на бирже иностранными ценными бумагами, заблокированными международными депозитариями, говорится в сообщении регулятора.
«Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей», — говорится в сообщении.
«Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев», — добавили в ЦБ.
СПБ Биржа опубликовала пояснения к решению ЦБ. В сообщении говорится, что под ограничения попадут иностранные ценные бумаги, которые хранятся на счетах расчетного депозитария «Бест Эффортс Банк» в национальном расчетном депозитарии (НРД).
В релизе СПБ Биржи говорится, что по ценным бумагам, в отношении которых введены ограничения на торги, невозможно проводить расчеты из-за ограничений, введенных клиринговым центром Euroclear. Также в тексте есть оговорка о том, что торги такими ценными бумагами невозможны «до изменения политики Euroclear в отношении российских депозитариев».
Московская биржа в свою очередь сообщила, что на торги на ее площадке никаких ограничений не вводится.