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10:50 (мск), источник: РБК

ЦБ ограничил торги на бирже некоторыми иностранными акциями

Прекратятся торги ценными бумагами иностранных эмитентов, прошедших первичный листинг на биржах США, которые учитываются депозитарием «Бест Эффортс Банк». Мера связана с ограничениями, введенными клиринговым центром Euroclear.

Источник: Агентство «Москва»

Центробанк с 30 мая ограничит торги на бирже иностранными ценными бумагами, заблокированными международными депозитариями, говорится в сообщении регулятора.

Исключением станут ценные бумаги иностранных эмитентов, деятельность которых в основном сосредоточена в России. Решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков, сообщили в ЦБ.

«Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей», — говорится в сообщении.

При этом Банк России подчеркнул, что право собственности на ценные бумаги, попавшие под ограничения, у инвесторов сохранится. Торги возобновятся по мере снятия ограничений.

«Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев», — добавили в ЦБ.

СПБ Биржа опубликовала пояснения к решению ЦБ. В сообщении говорится, что под ограничения попадут иностранные ценные бумаги, которые хранятся на счетах расчетного депозитария «Бест Эффортс Банк» в национальном расчетном депозитарии (НРД).

Мера коснется ценных бумаг, прошедших первичный листинг на американских фондовых биржах, кроме Head Hunter, Yandex N.V., Ozon, Cian. Под ограничение также не попадут ценные бумаги с листингом на других биржах, включая акции TCS Group и Fix Price.

В релизе СПБ Биржи говорится, что по ценным бумагам, в отношении которых введены ограничения на торги, невозможно проводить расчеты из-за ограничений, введенных клиринговым центром Euroclear. Также в тексте есть оговорка о том, что торги такими ценными бумагами невозможны «до изменения политики Euroclear в отношении российских депозитариев».

Московская биржа в свою очередь сообщила, что на торги на ее площадке никаких ограничений не вводится.

Материал дополняется.

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