Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию

«Идет продажа зерна, потому что мы ждем новый урожай. С 20 июня начинается полноценная уборка зерновых на территории Херсонской области», — сказал Стремоусов.
По его словам, аграрии отправляют зерно на продажу через Крым.
«Херсонские предприниматели продают зерно в Россию для повышения экономического благосостояния нашего региона», — подчеркнул Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.