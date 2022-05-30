Тест: Угадайте написание сложных слов, в которых все ошибаютсяКоварный тест ко Дню филолога.
Фоторепортажи
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
35Парад Победы на Красной площади
10:42 (мск), источник: © РИА Новости

Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Источник: © РИА Новости

«Идет продажа зерна, потому что мы ждем новый урожай. С 20 июня начинается полноценная уборка зерновых на территории Херсонской области», — сказал Стремоусов.

По его словам, аграрии отправляют зерно на продажу через Крым.

«Херсонские предприниматели продают зерно в Россию для повышения экономического благосостояния нашего региона», — подчеркнул Стремоусов.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

 Джонсон предложил Зеленскому создать военный альянс против России
'Слабаки'. Американцы восхитились ультиматумом Путина Европе
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Силы ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке
МО РФ: почти 19 тыс. человек эвакуированы в Россию из Донбасса и с Украины за сутки
Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь