В России научились отбеливать бумагу

При помощи технологии производства технической перекиси водорода концентрацией до 70% можно отказаться от импортных компонентов, применяемых для выбеливания бумаги. До недавнего времени в Россию импортировалось до 80% такой продукции. Кроме того, техническую перекись можно применять для дезинфекции медицинского оборудования и для обработки упаковок тетра-пак.
В госкорпорации «Ростех» сообщили, что переговоры об организации производства ведутся с предприятиями Северо-Запада России.
К середине марта стоимость офисной бумаги в России выросла в 3 раза по сравнению с серединой февраля. Из-за специальной военной операции на Украине и санкций из России ушли многие крупные производители. Так, например, финская компания Kemira прекратила поставки в Россию и Белоруссию хлората натрия, с помощью которого отбеливается целлюлоза для производства белой бумаги.
В мае Kemira сообщила, что уходит с российского рынка и прекращает все операции в РФ.
Также в мае американская компания Sylvamo Corporation, которая выпускает продукцию под брендом SvetoCopy, решила уйти из России. Фирма уже запустила процесс продажи российского бизнеса. Главный её актив в РФ — Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат.