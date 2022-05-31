ЕС надеется до конца года отказаться от 90% нефтяного импорта из России

Ранее европейские источники сообщили, что страны ЕС договорились запретить к концу года танкерные поставки российской нефти в Европу, отложив запрет на поставки трубопроводной нефти. Также, по их словам, санкции не будут включать запрет на перевозку российский нефти европейскими танкерами в страны, не входящие в Евросоюз.
«Я приветствую соглашение на Европейском совете по нефтяным санкциям против России. Это позволит сократить нефтяной импорт [в ЕС] из РФ на 90% до конца года», — написала фон дер Ляйен в своем Twitter.
Оценки фон дер Ляйен существенно разошлись со сделанным несколькими минутами ранее заявлением главы Европейского совета Шарлем Мишелем, по словам которого, эмбарго покроет порядка двух третьих российского экспорта нефти. Мишель также отметил, что помимо эмбарго на поставки нефти в шестой пакет санкций войдет ряд других мер: отключение от SWIFT Сбербанка, запрет еще трех российских государственных СМИ и расширение черного списка лиц, которых ЕС считает ответственными за нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.
Как сообщил журналистам в Брюсселе представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. Точные сроки введения в действие этих ограничений пока не озвучены.
Страны Евросоюза почти месяц не могли достичь компромисса по шестому пакету санкций против России, который, согласно замыслу Еврокомиссии, должен включать нефтяное эмбарго. Запрет на импорт сырой нефти из РФ предлагалось ввести через полгода после вступления шестого пакета в силу, на импорт нефтепродуктов — с 2023 года. Против данных мер выступала Венгрия при поддержке ряда других стран, которые считают, что ущерб от их принятия станет катастрофическим для экономики Европы. Чтобы получить согласие Венгрии, Еврокомиссия пошла на значительное смягчение своей позиции, объявив, что запрета на поставки трубопроводной нефти из России, которую получает Будапешт, пока не будет.
В свою очередь премьер-мнистр Венгрии Виктор Орбан заявил перед саммитом, что на предварительных переговорах послов 27 стран ЕС, которые готовят документы к саммиту, не было достигнуто никакого компромисса по нефтяному эмбарго. Орбан обвинил Еврокомиссию в безответственности. По его словам, прежде чем вводить санкции, необходимо подготовить решения, обеспечивающие энергобезопасность стран ЕС.