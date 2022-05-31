«Сбер» не увидел в решении ЕС об отключении от SWIFT угроз для работы

«Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — пояснили там.
В банке заверили, что работают в штатном режиме и напомнили, что основные ограничения, введенные западными странами, уже действуют.
О том, что страны-члены ЕС договорились отключить Сбербанк от SWIFT, ранее сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Исключение Сбербанка из системы SWIFT обсуждалось в рамках введения шестого санкционного пакета давно. Как писал в конце апреля Bloomberg, в целесообразности введения такого ограничения сомневалась Германия — Берлин опасался, что санкции против Сбербанка помешают проводить платежи в энергетическом секторе. Однако в итоге страна нашла альтернативных поставщиков энергии и выразила готовность рассмотреть вопрос о санкциях, сообщало агентство.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая заявляла, что отключение Сбербанка «закрепит изоляцию российского финансового сектора от глобальной системы». Также она упоминала о возможном отключении от SWIFT и ряда других российских крупных банков.
Politico со ссылкой на источники утверждала, что ЕК намерена предложить введение аналогичных мер против Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка.
Против Сбербанка уже действуют блокирующие санкции США, а также британские санкции.
В марте от SWIFT отключили семь российских банков: ВТБ, «Россию», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ. Им запретили предоставлять «специализированные услуги по обмену финансовыми сообщениями, которые используются для обмена финансовыми данными».