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09:35 (мск), источник: РБК

Bloomberg подсчитал потери России от частичного эмбарго ЕС на нефть

ЕС согласовал частичное эмбарго на поставки российской нефти. По подсчетам Bloomberg, Россия может потерять от запрета на морской экспорт нефти около $10 млрд, еще $12 млрд — от прекращения поставок по северной ветке «Дружбы».

Источник: Reuters

Потери России из-за согласованного Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть составят около $22 млрд в год, подсчитал Bloomberg.

По данным агентства, в 2021 году Россия поставляла около 720 тыс. баррелей нефти в сутки на европейские НПЗ по своему магистральному трубопроводу.

Однако основная часть поставок по трубопроводу приходится на Германию и Польшу, которые решили отказаться от поставок из России независимо от решения ЕС.

Еще 1,57 млн баррелей в сутки (75% всех экспортных поставок) отправлялись в ЕС по морю.

Как подсчитал Bloomberg, потери России от запрета на морской экспорт нефти составят около $10 млрд. Она будет вынуждена переориентироваться на азиатский рынок, где нефть уже продается с дисконтом — по цене, примерно на $34 дешевле, чем цена фьючерсов на нефть марки Brent, пишет агентство.

Еще $12 млрд составят потери от прекращения поставок по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию, подсчитал Bloomberg, исходя из объемов поставок 2021 года и средней цены на российскую нефть марки Urals в 2022 году в $85 за баррель. При этом Россия продолжит зарабатывать около $6 млрд на экспорте в Венгрию, Словакию и Чехию через южные ветки «Дружбы».

Ранее Евросоюз согласовал частичный запрет на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, благодаря эмбарго поставки российской нефти в ЕС к концу года сократятся примерно на 90%. Она пояснила, что Евросоюз получал по нефтепроводам одну треть сырья, при этом Польша и Германия решили отказаться от любых форм поставок российской нефти, поэтому к концу года она будет поступать в ЕС только по нефтепроводу «Дружба». На него приходится 10% всего объема нефти, покупаемой Евросоюзом у России.

Президент России Владимир Путин, говоря о намерениях ЕС ввести нефтяное эмбарго, заявил, что Европа пытается списать на Россию свои ошибки в энергетической политике. Однако в результате «сумбурных действий» партнеров европейской экономике наносится ущерб, в то время как выручка российского нефтегазового сектора растет, отметил он.

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