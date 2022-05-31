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09:45 (мск), источник: Коммерсантъ

«Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа в Нидерланды

Российский «Газпром» полностью остановил поставки газа голландской компании Gasterra. Причиной назван отказ от оплаты поставок в рублях, сообщили в пресс-службе компании.

Источник: РИА "Новости"

«Газпром» пояснил, что к вечеру 30 мая не получил платеж за поставки газа в соответствии со схемой оплаты газа в рублях от нидерландской компании GasTerra B.V.

Вчера «Газпром» уже сообщал, что собирается прекратить поставки газа в Нидерланды. Как пояснили в компании, они получили от Gasterra уведомление об отказе оплачивать газ по новой схеме. В GasTerra сообщили, что отказываются переходить на оплату в рублях из-за опасений, что это может привести к нарушению санкций против России. В компании добавили, что сейчас «существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым вариантом оплаты».

Ранее от закупок российского газа отказались Финляндия, Болгария, Польша, в Дании также заявляли, что не будут платить по новой схеме.

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