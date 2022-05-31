«Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа в Нидерланды

«Газпром» пояснил, что к вечеру 30 мая не получил платеж за поставки газа в соответствии со схемой оплаты газа в рублях от нидерландской компании GasTerra B.V.
Вчера «Газпром» уже сообщал, что собирается прекратить поставки газа в Нидерланды. Как пояснили в компании, они получили от Gasterra уведомление об отказе оплачивать газ по новой схеме. В GasTerra сообщили, что отказываются переходить на оплату в рублях из-за опасений, что это может привести к нарушению санкций против России. В компании добавили, что сейчас «существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым вариантом оплаты».
Ранее от закупок российского газа отказались Финляндия, Болгария, Польша, в Дании также заявляли, что не будут платить по новой схеме.