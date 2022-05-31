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10:19 (мск), источник: РИА Крым

Пушилин анонсировал появление в ДНР торгового флота

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости Крым. Торговый флот появится у Донецкой народной республики, в него войдут, в том числе суда, которые остались на территории морского порта Мариуполя после окончания боевых действий. Об этом со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Часть судов перейдет под юрисдикцию Донецкой народной республики. Об этом приняты соответствующие решения», — сказал он.

Пушилин также проинформировал, что сейчас мариупольский порт отгружает продукцию, которая находилась на его территории, а в будущем здесь рассчитывают принимать технику и стройматериалы, поставляемые для восстановления городов республики.

«Данный транспортный узел очень важен для Донбасса. Это крупнейший порт на Азовском море и единственный, где можно переваливать все виды грузов, в том числе и зимой», — добавил Пушилин.

Накануне из мариупольского порта вышло первое грузовое судно — сухогруз «Астрахань» с грузом металла. Безопасность обеспечил спецназ Черноморского флота.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После освобождения Мариуполя российские военные приступили к разминированию берега в районе порта. Саперы обследовали десятки километров побережья Азовского моря, обнаруживая и обезвреживая неразорвавшиеся во время боев на этой территории боеприпасы. 26 мая Минобороны заявило о полном устранении минной опасности в порту Мариуполя.

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