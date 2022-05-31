«Газпром» 1 июня приостановит поставки газа Orsted и Shell

«По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) “Газпром экспорт” не получил от Orsted платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим “Газпром экспорт” уведомил Orsted о приостановке поставок газа с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом [президента РФ]», — отмечается в сообщении.
Orsted в опубликованном пресс-релизе подтвердила получение соответствующего уведомления от «Газпром экспорт». В компании отметили, что газопровода, идущего из России в Данию, нет, поэтому Россия не сможет перекрыть поставки в Данию напрямую. В связи с этим Orsted рассчитывает на то, что газ для Дании будет закупаться в большей степени на европейском газовом рынке.
«По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) “Газпром экспорт” не получил от Shell Energy Europe Limited платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим “Газпром экспорт” уведомил Shell Energy Europe Limited о приостановке поставок газа по этому контракту с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом [президента РФ]», — говорится в сообщении.
Обе зарубежные компании уведомили «Газпром экспорт», что не намерены осуществлять платежи за поставляемый газ в рублях в соответствии с указом президента РФ и в соответствии со схемой, предложенной «Газпром экспортом».
В 2021 году, по данным Федеральной таможенной службы России, РФ экспортировала в Данию около 1,97 млрд куб. м природного газа.
Ранее «Газпром» подтвердил полную остановку во вторник поставок газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra из-за неоплаты в рублях.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров.