Что изменится в жизни россиян с 1 июняИндексация МРОТ и пенсий, паспорт болельщика, единые требования к публичной власти и другие нововведения
Фоторепортажи
35Парад Победы на Красной площади
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
18:14 (мск), источник: ТАСС

«Газпром» 1 июня приостановит поставки газа Orsted и Shell

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. «Газпром экспорт» 1 июня приостановит поставки газа ведущей энергетической компании Дании — Orsted, а также Shell Energy Europe Limited в связи с неоплатой за поставленный в апреле газ и отказом платить в рублях, говорится в сообщениях «Газпром экспорта».

Источник: Reuters

«По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) “Газпром экспорт” не получил от Orsted платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим “Газпром экспорт” уведомил Orsted о приостановке поставок газа с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом [президента РФ]», — отмечается в сообщении.

Orsted в опубликованном пресс-релизе подтвердила получение соответствующего уведомления от «Газпром экспорт». В компании отметили, что газопровода, идущего из России в Данию, нет, поэтому Россия не сможет перекрыть поставки в Данию напрямую. В связи с этим Orsted рассчитывает на то, что газ для Дании будет закупаться в большей степени на европейском газовом рынке.

Кроме того, российский холдинг с 1 июня прекратит поставки газа в адрес компании Shell Energy Europe Limited по контракту на поставку в Германию — также в связи с неоплатой за поставленный в апреле газ. Максимальный годовой объем поставок по этому контракту составляет 1,2 млрд куб. м, уточнили в «Газпром экспорте».

«По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) “Газпром экспорт” не получил от Shell Energy Europe Limited платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим “Газпром экспорт” уведомил Shell Energy Europe Limited о приостановке поставок газа по этому контракту с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом [президента РФ]», — говорится в сообщении.

Обе зарубежные компании уведомили «Газпром экспорт», что не намерены осуществлять платежи за поставляемый газ в рублях в соответствии с указом президента РФ и в соответствии со схемой, предложенной «Газпром экспортом».

В 2021 году, по данным Федеральной таможенной службы России, РФ экспортировала в Данию около 1,97 млрд куб. м природного газа.

Ранее «Газпром» подтвердил полную остановку во вторник поставок газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra из-за неоплаты в рублях.

Об оплате российского газа

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров.

Справка
Евросоюз согласовал частичное эмбарго на нефть из России. Что это значитКак ограничения могут повлиять на Россию и мировой рынок нефти, разбирался РБК.
 "На Западе, похоже, еще не все поняли, что глава России просто так заявлений на подобные темы не делает"
"Вор кричит: "Держи вора". Пока то золото не было обнаружено, Запад сидел тихо и не возмущался, куда оно исчезло
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь