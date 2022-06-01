Аэропорты попросили открыть магазины duty free на внутренних рейсах

Владельцы аэропортов обратились к властям за разрешением открыть магазины беспошлинной торговли для пассажиров внутренних рейсов. Об этом в интервью РБК рассказал совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев.
Аэропорты просят ввести режим беспошлинной торговли для пассажиров, летающих по России, до конца 2023 года. По информации Ванцева, сейчас это предложение рассматривают в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Его представитель это подтвердил. Оно действительно рассматривалось на одной из регулярных встреч чиновника с представителями бизнес-объединений.
С такой инициативой выступили представители «Деловой России», в целом идея возражений не вызвала, рассказал РБК источник, близкий к правительству. По его словам, сейчас вопрос прорабатывается по линии Федеральной таможенной службы (ФТС). РБК направил запрос в пресс-службы ФТС и Минтранса.
Во многих странах магазины беспошлинной торговли работают как в зоне международных рейсов (duty free), так и в зоне внутренних рейсов (duty paid), напоминает Ванцев. «Пассажиры уже заплатили за билеты, принеся налоги бюджету. Чем больше они потратят в аэропорту, тем лучше в конечном счете будет для государства», — считает бизнесмен.
По его словам, на комиссию от магазинов duty free приходится большая доля доходов от международных перевозок, но ее размер совладелец Внуково не раскрыл. «[Комиссия] позволяла нам покрывать наш расходы. Но теперь большинство таких рейсов прекращено», — посетовал он. А текущие доходы аэропорта «не покрывают всех затрат, в том числе и на проценты по кредитам».
По итогам первого квартала 2022 года Внуково вернулся в тройку крупнейших аэропортов России. Но в марте — первый полный календарный месяц работы аэропортов после начала военной спецоперации на Украине — пассажиропоток Внуково сократился на 19%, в апреле — на 28,5%. «В мае будет больше падение, и с каждым месяцем потери в процентном отношении будут расти», — говорит Ванцев. В 2022-м Внуково планирует перевезти 12−13 млн пассажиров (в 2021-м было 18 млн). «Мы закончим год с убытком, наверное, как в 2020 году (около 308 млн руб. убытка. — РБК). Если не будет помощи правительства, то убыток будет в разы больше», — предупредил он.
Правительство также считает возможным разрешить открывать в аэропортах магазины беспошлинной торговли, которые будут доступны пассажирам, вылетающим из России в страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия). Такая поправка в закон «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» была внесена на рассмотрение Госдумы по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина 27 мая.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что во всех странах союза, кроме России, уже разрешена продажа товаров в точках беспошлинной торговли физлицам, выезжающим из одного союзного государства в другое. Как пояснила РБК исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзолбаева, в случае принятия поправки товары магазинов беспошлинной торговли для пассажиров, отправляющихся из России в государства ЕАЭС, будут продаваться с налогами и пошлинами, как того требует Таможенный кодекс союза (сейчас такие магазины нельзя открывать даже с добавлением пошлин). При этом цены на товары магазинов duty free для пассажиров, выезжающих в третьи страны, останутся беспошлинными. По примеру магазинов в аэропортах стран ЕС на товары будут установлены двойные ценники.
Артём Кореняко, Тимофей Дзядко
При участии Анны Левинской