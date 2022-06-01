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04:12 (мск), источник: Life.ru

США предложили гарантии российским экспортёрам зерна

Соединённые Штаты готовы дать гарантийные письма компаниям — экспортёрам и страховщикам для поставок зерна из России. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Источник: Reuters

На брифинге она отметила, что США поддерживают решение отправить представителя ООН Ребеку Гринспен в Россию и Соединённые Штаты. Томас-Гринфилд выразила надежду на то, что это «приведёт к некоему поощрению компаний», которые не решаются начать экспорт зерна и удобрений из России.

«Как вы знаете, эта сфера не подверглась санкциям, но компании немного нервничают. Мы готовы предоставить им гарантийные письма, которые помогут поощрить их и страховые компании, а также поддержать усилия по вывозу зерна из России, которое так нужно международному сообществу», — сказала Линда Томас-Гринфилд.

По её мнению, если Россия может вывозить подсанкционную нефть, то может делать это и с зерном, вывоз которого не подвергся ограничениям.

Как сообщал Лайф, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц попросили Владимира Путина помочь с вывозом украинского зерна в Европу из порта Одессы. В ответ глава российского государства напомнил, что Запад сам загнал себя в условия продовольственного кризиса, но обещал посодействовать.

Андрей Григорьев

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