Эксперты оценили убыль рабочей силы в России к концу десятилетия

С 2019 по 2030 год Россия лишится 1,9 млн человек из численности рабочей силы. Такую оценку в среднем варианте демографического прогноза дали эксперты НИУ ВШЭ в дайджесте «Демографические изменения и предложение рабочей силы в регионах России», с которым ознакомился РБК.
Вместе с сокращением общей численности рабочей силы изменится и ее возрастной состав, прогнозируют они. К 2030 году доля тех, кому меньше 40 лет, в численности рабочей силы сократится до 37,4% (с 42% в 2019 году). Старение рабочей силы ускоряется, поскольку в трудоспособный возраст вступает малочисленное поколение 1990-х и 2000-х годов, а повышение пенсионного возраста продлевает трудовую жизнь старших поколений работников.
Старение рабочей силы охватит все регионы страны, но наиболее сильное сокращение доли молодежи эксперты ВШЭ предсказывают столичному региону, Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Там население активно росло за счет приезжих работников, прибывающих в молодом возрасте, но в текущем десятилетии они переходят в старшие возрастные группы. Но в регионах, которые останутся привлекательными для мигрантов (как внутренних, так и из других стран), процесс старения рабочей силы затормозится в отличие от тех, где продолжится отток населения.
|Росстат составлял последний демографический прогноз (на период до 2036 года) в конце 2019 года, то есть перед пандемией. Очередной прогноз статистическое ведомство подготовит по итогам анализа результатов Всероссийской переписи населения, которая прошла в 2021 году.
|Предварительные результаты переписи, которые отражают только численность населения, опубликованы в конце мая. Как следует из них, с 2010 года, когда проходила прошлая перепись, убыль жителей зафиксирована в трех федеральных округах — Дальневосточном (на 4,7%), Приволжском (на 3,2%) и Сибирском (на 2,2%). Итоговые данные с численностью населения каждого региона будут опубликованы в июне, а данные о половозрастном составе — в сентябре.
Как отмечается в докладе НИУ ВШЭ, численность рабочей силы меняется под влиянием трех демографических факторов: смертности, миграции, а также количества молодежи, выходящей на рынок труда, и лиц, достигших пенсионного возраста. Эксперты ВШЭ составили три варианта прогноза с учетом темпов смертности, отраженных в показателе ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ), и миграционного прироста, плюс четвертый сценарий — без учета миграции вовсе. Ожидаемая продолжительность жизни за определенный год — это модельный показатель, который зависит от уровня смертности в стране и аккумулирует в себе уровни смертности всех возрастных групп. В 2021 году ОПЖ в России составила 70,1 года.
- «Средний», базовый вариант прогноза фактически отражает сложившиеся тренды с учетом преодоления последствий пандемии COVID-19, отмечают авторы. В нем численность рабочей силы сократится с 74,7 млн человек в 2019 году до 72,8 млн в 2030 году. При этом ОПЖ в России возрастает до 74,9 года, а среднегодовой миграционный прирост для всего прогнозного периода составит примерно 250 тыс. человек. Для сравнения: в 2015—2019 годах он был равен примерно 230 тыс. С 2030 по 2035 год численность рабочей силы, наоборот, увеличится на 400 тыс. человек.
- В оптимистичном, «высоком» варианте прогноза Россия потеряет всего 500 тыс. человек из рабочей силы к 2030 году (показатель уменьшится с 74,7 млн в 2019 году до 74,2 млн), а за следующие пять лет восполнит потери на 1,5 млн человек. Этот сценарий отвечает нормативам, заявленным в национальных целях развития России, и предполагает динамичное социально-экономическое развитие страны с высоким спросом на рабочую силу. В таком случае ОПЖ для всей страны в 2030 году достигнет 77,7 года, а среднегодовой миграционный прирост в 2022—2034 годах составит порядка 400 тыс. человек.
- При негативном стечении обстоятельств («низкий» вариант прогноза) страна столкнется с сокращением численности рабочей силы на 3 млн человек — до 71,7 млн, а к 2035 году этот показатель снизится еще на 600 тыс. Этот сценарий отражает кризисное экономическое развитие страны, в него закладываются медленные темпы повышения ожидаемой продолжительности жизни и уменьшающийся с каждым годом миграционный прирост.
Последний прогностический вариант «Средний без миграции» повторяет сценарии рождаемости и смертности среднего варианта при нулевом миграционном приросте. Он позволяет оценить влияние миграции на динамику численности и состав рабочей силы. В нем численность рабочей силы сократится на 3,3 млн человек, до 71,4 млн к 2030 году, а за следующие пять лет уменьшится еще на 600 тыс.
Старение населения характерно для большинства развитых стран, но для экономики России это становится серьезным вызовом, говорится в дайджесте. По оценке экспертов, численность и состав рабочей силы в стране во многом будут определяться степенью повышения экономической активности в старших возрастах, а также возможностью регионов привлекать мигрантов — как долговременных, так и временных трудовых.
Для решения проблемы старения необходим комплекс решений, отметил один из авторов исследования, директор Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко. «Меры демографической политики — повышение рождаемости и миграция молодежи, а экономические — инвестиции в человеческий капитал (здоровье и образование) и повышение производительности труда», — сказал он РБК.
О том, что старение населения замедляет экономику, предупреждали специалисты Банка России в статье на портале «Эконс». По их оценке, сокращение численности трудоспособного населения приводит к снижению производительности труда (навыки возрастных работников устаревают, и они меньше мотивированы) и совокупных сбережений (они сокращаются по мере увеличения доли пожилых в населении), что приводит к замедлению инвестиций и темпов экономического роста. Эксперты ЦБ отмечали и негативный эффект на инфляцию: у пожилых сокращаются потребительские расходы, что уменьшает совокупный спрос и может оказывать влияние на цены.
Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов напоминает, что на заре развития рыночной экономики Россия получила «демографический дивиденд», однако его положительный эффект уже нивелировался.
Речь идет о том, что во время переходного периода в 1990-е годы население было в основном молодым. В период между 1995 и 2010 годами число россиян трудоспособного возраста увеличивалось, при том что общая численность населения уменьшалась, указывал Всемирный банк в исследовании о старении населения в России. По оценке института, «демографический дивиденд» обеспечил около одной трети роста ВВП России с 1997 по 2011 год.
В расчетах Всемирного банка рост на 1% доли населения трудоспособного возраста, очищенный от миграции, означал бы рост ВВП на душу населения на 1,6%. По данным экспертов ЦБ, ссылающихся на Всемирный банк, старение населения России может стоить торможения экономического роста в размере до 1−1,5% ВВП в год.