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10:56 (мск), источник: ТАСС

Детские пособия вырастут после индексации прожиточного минимума на 10%

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Размеры пособий на детей, а также выплат беременным женщинам вырастут после индексации прожиточного минимума на 10%. Об этом в среду журналистам сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Источник: Reuters

«С повышением прожиточного минимума вырастут и размеры пособий, связанных с этой величиной. В частности, это ежемесячные выплаты на детей до трех лет, пособия на детей от 3 до 8 лет, от 8 до 17 лет, социальные доплаты к пенсии. Индексация прожиточного минимума с 1 июня в целом по стране обеспечивает и увеличение прожиточных минимумов в субъектах федерации с этой же даты. Соответствующие решения оформляются региональными нормативными актами», — отметил Котяков.

В пресс-службе Минтруда пояснили, что величину прожиточного минимума используют для определения размеров выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, выплат на детей до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям.

Кроме того, прожиточный минимум используют в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат.

«С 1 июня 2022 года прожиточный минимум в целом по стране на душу населения составит 13 919 рублей, для трудоспособного населения — 15 172 рубля, для пенсионеров — 11 970 рублей, для детей — 13 501 рубль. Рост прожиточного минимума обеспечит увеличение социальных выплат для 15 млн россиян», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета дал поручение проиндексировать прожиточный минимум, МРОТ и страховые пенсии неработающим пенсионерам на 10%. Соответствующее постановление правительства в понедельник подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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