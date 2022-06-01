10:56 (мск), источник: Аргументы и факты
В России запустили льготную ипотеку на строительство частных домов
В рамках ипотечной программы планируется выдать около 8 тысяч кредитов.
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Правительство РФ запустило новую программу льготной ипотеки на самостоятельное строительство частных домов, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
«Новая программа позволит большему количеству россиян улучшить жилищные условия», — говорится в сообщении.
Льготная ипотечная ставка составит 9 процентов. При этом для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей максимальный размер займа составит 12 миллионов рублей, для остальных регионов — 6 миллионов.
Всего в 2022 году планируется выдать около 8 тысяч кредитов на строительство жилых домов в рамках новой программы.
Ранее стало известно, что правительство РФ может рассмотреть возможность расширения льготной ипотеки на апартаменты. Соответствующая инициатива обсуждалась на заседании рабочей группы «Строительство, урбанистика и ЖКХ» экспертного совета при кабмине.