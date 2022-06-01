Право на тишину: штрафы за шум в ночное время будут увеличены На сколько и за что теперь могут штрафовать нарушителей тишины и в каких случаях жаловаться можно не только в полицию
Фоторепортажи
12Полное затмение кровавой суперлуны
16Праздничный салют в честь Дня Победы
10:56 (мск), источник: Аргументы и факты

В России запустили льготную ипотеку на строительство частных домов

В рамках ипотечной программы планируется выдать около 8 тысяч кредитов.

Источник: РИА "Новости"

Правительство РФ запустило новую программу льготной ипотеки на самостоятельное строительство частных домов, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

«Новая программа позволит большему количеству россиян улучшить жилищные условия», — говорится в сообщении.

Льготная ипотечная ставка составит 9 процентов. При этом для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей максимальный размер займа составит 12 миллионов рублей, для остальных регионов — 6 миллионов.

Всего в 2022 году планируется выдать около 8 тысяч кредитов на строительство жилых домов в рамках новой программы.

Ранее стало известно, что правительство РФ может рассмотреть возможность расширения льготной ипотеки на апартаменты. Соответствующая инициатива обсуждалась на заседании рабочей группы «Строительство, урбанистика и ЖКХ» экспертного совета при кабмине.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Чем полезен карамелизованный молочный сахар в ряженке?
«Наверное, меня уволят...». Как сейчас живет Татьяна Миткова?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь