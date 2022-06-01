12:08 (мск), источник: © РИА Новости
В российских магазинах IKEA заработают отделы возврата
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. С 1 июня магазины IKEA начнут работать на возврат товаров, сообщается в пресс-релизе, который опубликован на сайте компании.
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«С 1 июня отделы обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени», — уточнили в IKEA.
Вернут деньги за покупку на банковскую карту или расчетный счет: с возвратом наличными у компании возникли трудности «по техническим причинам».
Шведская сеть IKEA с 4 марта на неопределенный срок закрыла магазины в России. Компания работала в стране с 2000 года.