Набор окрошки подорожал за год на 15%

Согласно наблюдениям «Чек Индекс», средние цены на продукты по России в 2022 году составили:
При расчете расходов на набор ингредиентов для квасной окрошки по советскому рецепту на четыре порции: редис (300 г), картофель (400 г), яйца (5 штук), огурцы (300 г), колбаса вареная (300 г), сметана (250 г), квас (1 л), лук и укроп по одному пучку каждого), — средний размер трат на окрошку из кваса составит 675 ₽, что на 15% выше, чем в прошлом году.
В Москве на набор ингредиентов для окрошки нужно потратить 1166 ₽, в Санкт-Петербурге — 843 ₽ Самый высокий размер чека на Чукотке (2310 ₽) и Магаданской области (1910 ₽), самый низкий — в Орловской области (500 ₽) и Мордовии (482 ₽).
В заведениях общественного питания (в среднем по всей России) на порцию окрошки в мае 2022 г. тратили 175 ₽ — на 31% выше, чем в прошлом году в тот же период. При этом объем продаж в натуральном выражении (в шт.) этого блюда в кафе и ресторанах за год снизился на 24%.
После начала вооруженного конфликта на Украине по всей России фиксируется рост на продовольственные товары. Например, с начала 2022 года цены на продукты в Башкирии выросли в среднем на 11,7%. В Свердловской области прирост цен на продовольственные товары составил 10,5%, на продукты питания — 11,2%, алкогольные напитки — 5,7%. В Нижегородской области с начала года потребительские цены на товары и услуги выросли в среднем на 12,11%.