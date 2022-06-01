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12:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Набор окрошки подорожал за год на 15%

Средний размер трат на покупку продуктов, которые можно условно считать набором для приготовления окрошки, вырос в мае до 897 ₽, что на 15% выше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные портала «Чек Индекс», который измеряет потребительскую активность по данным с онлайн-класс.

Источник: Агентство «Москва»

Согласно наблюдениям «Чек Индекс», средние цены на продукты по России в 2022 году составили:

  • картофель 1 кг — 105 ₽,
  • квас 1 л — 71 ₽,
  • вареная колбаса 300 г — 214 ₽,
  • лук зеленый (пучок) — 75 ₽,
  • огурцы 1 кг — 171 ₽,
  • редис 300 г — 59 ₽,
  • сметана 250 г — 77,5 ₽,
  • укроп (пучок) — 46,5 ₽,
  • яйца (десяток) — 78 ₽.

Итого: 897 ₽ на приготовление окрошки.

При расчете расходов на набор ингредиентов для квасной окрошки по советскому рецепту на четыре порции: редис (300 г), картофель (400 г), яйца (5 штук), огурцы (300 г), колбаса вареная (300 г), сметана (250 г), квас (1 л), лук и укроп по одному пучку каждого), — средний размер трат на окрошку из кваса составит 675 ₽, что на 15% выше, чем в прошлом году.

В Москве на набор ингредиентов для окрошки нужно потратить 1166 ₽, в Санкт-Петербурге — 843 ₽ Самый высокий размер чека на Чукотке (2310 ₽) и Магаданской области (1910 ₽), самый низкий — в Орловской области (500 ₽) и Мордовии (482 ₽).

В заведениях общественного питания (в среднем по всей России) на порцию окрошки в мае 2022 г. тратили 175 ₽ — на 31% выше, чем в прошлом году в тот же период. При этом объем продаж в натуральном выражении (в шт.) этого блюда в кафе и ресторанах за год снизился на 24%.

После начала вооруженного конфликта на Украине по всей России фиксируется рост на продовольственные товары. Например, с начала 2022 года цены на продукты в Башкирии выросли в среднем на 11,7%. В Свердловской области прирост цен на продовольственные товары составил 10,5%, на продукты питания — 11,2%, алкогольные напитки — 5,7%. В Нижегородской области с начала года потребительские цены на товары и услуги выросли в среднем на 12,11%.

Дарья Эрозбек

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