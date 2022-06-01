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13:30 (мск), источник: © РИА Новости

ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), «Сухой» и «МиГ» — теперь одна компания, сообщили в ОАК.

Источник: РИА "Новости"

«Компания “Сухой” и корпорация “МиГ” объединились с ПАО “Объединенная авиастроительная корпорация” (входит в “Ростех”). Соответствующие записи 1 июня внесены в Единый государственный реестр юридических лиц», — сказали в ОАК.

Как отметил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, проведенная реорганизация завершает один из важных этапов корпоративной трансформации ОАК, которая подразумевает в том числе переход от 3-уровневой к 2-уровневой структуре управления в корпорации.

«При этом сильные и известные во всем мире бренды “Сухой” и “МиГ” сохранятся в производимых самолетах, авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться. ПАО “ОАК”, таким образом, становится не только корпоративным центром группы ОАК, но и операционной компанией, непосредственно управляющей производством и конструкторскими бюро, реализующей авиационные программы и разрабатывающей перспективную технику», — добавил он.

Объединение ОАК, «Сухого» и МиГа было одобрено советом директоров ОАК в ноябре 2021 года, а в январе оно поддержано акционерами трех компаний. Ранее управление компаниями уже было централизовано.

Консолидация и централизация управления идет и по другим направлениям деятельности ОАК. Так, в ноябре 2021 года было завершено присоединение к ПАО «Ил» воронежского авиазавода ВАСО, ульяновского предприятия «Авиастар-СП» и подмосковного ЭМЗ им. Мясищева. Полномочия ЕИО в отношении самого ПАО «Ил» переданы в ПАО «ОАК».

Корпоративная трансформация ОАК призвана сократить число управленческих уровней, упростить корпоративную структуру, исключить дублирующие административные функции, уменьшить общехозяйственные затраты.

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