13:30 (мск), источник: © РИА Новости
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), «Сухой» и «МиГ» — теперь одна компания, сообщили в ОАК.
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«Компания “Сухой” и корпорация “МиГ” объединились с ПАО “Объединенная авиастроительная корпорация” (входит в “Ростех”). Соответствующие записи 1 июня внесены в Единый государственный реестр юридических лиц», — сказали в ОАК.
Как отметил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, проведенная реорганизация завершает один из важных этапов корпоративной трансформации ОАК, которая подразумевает в том числе переход от 3-уровневой к 2-уровневой структуре управления в корпорации.
«При этом сильные и известные во всем мире бренды “Сухой” и “МиГ” сохранятся в производимых самолетах, авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться. ПАО “ОАК”, таким образом, становится не только корпоративным центром группы ОАК, но и операционной компанией, непосредственно управляющей производством и конструкторскими бюро, реализующей авиационные программы и разрабатывающей перспективную технику», — добавил он.
Объединение ОАК, «Сухого» и МиГа было одобрено советом директоров ОАК в ноябре 2021 года, а в январе оно поддержано акционерами трех компаний. Ранее управление компаниями уже было централизовано.
Консолидация и централизация управления идет и по другим направлениям деятельности ОАК. Так, в ноябре 2021 года было завершено присоединение к ПАО «Ил» воронежского авиазавода ВАСО, ульяновского предприятия «Авиастар-СП» и подмосковного ЭМЗ им. Мясищева. Полномочия ЕИО в отношении самого ПАО «Ил» переданы в ПАО «ОАК».
Корпоративная трансформация ОАК призвана сократить число управленческих уровней, упростить корпоративную структуру, исключить дублирующие административные функции, уменьшить общехозяйственные затраты.