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16:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Немецкая RWE оплатила поставки газа из РФ по новой системе

Энергетическая компания RWE, базирующаяся в немецком Эссене, сообщила, что ей удалось оплатить майские поставки российского газа в евро через счет в Газпромбанке. Информацию об этом компания подтвердила изданию Handelsblatt.

В издании отметили, что процедура оплаты была заранее согласована RWE с правительством ФРГ, подтвердившим, что она не противоречит введенным в отношении российского энергетического сектора санкциям ЕС. При этом, по данным издания, RWE заключила долгосрочный контракт с «Газпром» на поставку всего 15 ТВт•ч природного газа к 2023 году.

Вчера, 30 мая, о первом платеже за газ через Газпромбанк сообщила немецкая энергетическая компания Uniper.

С 1 апреля в отношении экспортеров российского газа из «недружественных» стран действуют правила, в соответствии с которыми они обязаны рассчитываться за поставки газа посредством перевода валюты на счет в Газпромбанке, который, в свою очередь, конвертирует полученные средства в рубли.

Из-за отказа от сотрудничества по новым правилам, выдвинутым российской стороной, от газоснабжения со стороны России были отрезаны Польша, Болгария и Финляндия. Датская компания Orsted на текущей неделе также заявила об отказе платить за энергоресурсы из РФ по новой схеме.

Андрей Сапожников

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