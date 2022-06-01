18:47 (мск), источник: ТАСС
Минстрой предложил увеличить норматив стоимости жилья в России на 20%
В первом полугодии 2022 года норматив составляет 69 261 рубль.
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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минстрой предложил увеличить норматив стоимости квадратного метра, который используется для расчета субсидий при предоставлении жилья отдельным категориям граждан, на 20% — до 83 тыс. рублей, следует из проекта приказа министерства.
«Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2022 года в размере 83 420 рублей», — говорится в проекте приказа, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
В первом полугодии 2022 года норматив составляет 69 261 рубль. По сравнению со стоимостью, установленной на второе полугодие 2021 года (55 720 рублей), он должен вырасти на 50%.
Кроме того, проект приказа предлагает утвердить показатели средней стоимости одного квадратного метра жилья по регионам на третий квартал 2022 года. По сравнению со вторым кварталом цены должны вырасти в 83 субъектах. Например, в Москве предлагается увеличить нормативную стоимость квадратного метра на 3% — до 161,2 тыс. рублей, в Московской области на 12% — до 124,3 тыс. рублей, Краснодарском крае на 82% — до 156,8 тыс. рублей, в Крыму на 21% — до 101,6 тыс. рублей, в Севастополе на 31% — до 120,9 тыс. рублей.
Исключение составляют Санкт-Петербург, где стоимость предлагается оставить неизменной — 163 тыс. рублей за квадратный метр, и Хабаровский край, где ее предлагается уменьшить на 4% — до 105,6 тыс. рублей.
Норматив стоимости квадратного метра используется для расчетов размера социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, а также при переселении людей из аварийного фонда.
В 2021 году Минстрой России утвердил новую методику определения нормативной стоимости, которая призвана отразить реальные рыночные цены. Показатели рассчитываются на основе данных Росстата о средневзвешенной цене квадратного метра на первичном и вторичном рынках. Исключение составляют регионы Дальневосточного федерального округа, для которых средняя стоимость жилья устанавливается по первичному рынку.
Старая методика расчета нормативной стоимости жилья действовала с 2018 года и, по оценкам экспертов, была далека от рыночных показателей: в некоторых регионах разница доходила до 40%.