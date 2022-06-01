Путин: удостоенные ордена «Родительская слава» будут получать 500 тыс. рублей

«При вручении медали ордена “Родительская слава” у нас ранее не была предусмотрена денежная выплата — медали именно, медали ордена. Я предлагаю установить такую единовременную выплату», — сказал глава государства на встрече в среду с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Путин напомнил, что за сам орден полагалась единовременная выплата 100 тыс. рублей.
Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тыс. рублей. При вручении самого ордена «Родительская слава» вместо 100 тыс. рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тыс. рублей.
Владимир Путинпрезидент России
Он добавил, что перед этой встречей обсудил данный вопрос с членами правительства и сотрудниками своей администрации.
Кроме того, Путин назвал отрадным, что традиции большой, многодетной семьи в стране сейчас возрождаются.
Отрадно, что в наши дни традиции большой, многодетной семьи постепенно, шаг за шагом, но возрождаются, что все больше людей осознают высочайшую нравственную, духовную ценность родственных уз и преемственности поколений, таких, казалось бы, простых, понятных и одновременно важных для любого человека истин, как почитание старших и забота о младших, взаимная поддержка и радость общения.
Владимир Путин президент России
Он отметил, что эти ценности «лежат и в основе всех российских традиционных религий».
Путин обратил внимание, что к супружеским парам, «которые избрали для себя весьма непростой, но поистине прекрасный путь многодетной семьи», в российском обществе «относятся с огромным и искренним уважением», и такое отношение заложено в национальном характере, основано на тысячелетней истории страны. «В России один-два ребенка в семье были, скорее, исключением — раньше еще, в стародавние времена, а вот трое, четверо, пятеро детей были нормой», — добавил глава государства.
Во время загрузки произошла ошибка.
Путин продолжил, что тем, кто родился и вырос в большой семье, в окружении сестер и братьев, многие основополагающие ценности близки и знакомы с самых малых лет. «Душевная щедрость и трудолюбие, открытость к общению и ответственность становятся главными в их характере и определяют решения и поступки уже во взрослой, самостоятельной жизни. На тех, кто воспитан в многодетной семье, как правило, действительно можно положиться. Они не подведут ни друга, ни коллег, ни родную страну», — подчеркнул президент.
«Потому большие семьи так уважаемы в нашем обществе, а государство поддерживает их в приоритетном порядке, создает условия, чтобы родители, бабушки и дедушки, наставники или опекуны могли сосредоточиться на заботе о подрастающем поколении, помогали ребятам овладеть знаниями и раскрывать свои таланты, верить в себя и в свои силы, вырасти образованными, порядочными людьми, достойными гражданами России», — заключил глава государства.
Поздравление с Международным днем защиты детей
Обращаясь к участникам встречи, Путин поздравил их и всех граждан страны с Международным днем защиты детей. «Особые поздравления адресую большим, дружным семьям, которые сегодня как раз с нами на связи», — сказал он.
Путин выразил уверенность, что дети в таких семьях «гордятся, очень гордятся тем, что их папы, мамы удостоены одной из самых почетных и важных в России государственных наград: им вручены ордена “Родительская слава”. “Эту гордость разделяют не только ваши родные, друзья”, — заметил президент.
Орден «Родительская слава» был учрежден в 2008 году и впервые вручался в 2009 году. Семьи-лауреаты получают знак ордена и денежное поощрение. Награда присуждается ежегодно двум семьям из каждого региона России. Ее могут получить родители или усыновители, находящиеся в официальном браке и воспитывающие более семи детей. При этом обязательным условием для взрослых является «обеспечение надлежащего уровня заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии» детей.