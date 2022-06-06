11:57 (мск),
Как сделать химическое производство эффективнее без лишних вложений: истории российских компаний
Что помогает отечественным предприятиям повысить конкурентоспособность на рынке и улучшить работу.
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Чтобы гарантировать промышленную безопасность страны (особенно в условиях импортозамещения), нужна эффективная химическая промышленность. Ведь без полимеров и композитов — продуктов современного химпрома — невозможно производство полиэтилена, пластмассы, резины, поролона, пенопласта, синтепона, строительных материалов.
Ускорить научные разработки, улучшить работу и повысить конкурентоспособность на рынке химическим компаниям помогает нацпроект «Производительность труда». При поддержке стратегической инициативы Правительства России — «Развитие производств новых материалов» предприятия создают качественную продукцию из новых материалов.
Эксперты Федерального центра компетенций и региональных центров компетенций консультируют предприятия, как бережно использовать ресурсы — человеческие, материальные и временные. При этом предприятие экономит за счет себестоимости продукции и увеличивает прибыль. С помощью оптимизации улучшаются условия труда рабочих: лишние передвижения по цеху исключаются, рабочие места становятся чище, инструменты располагаются под рукой.
Так, на одном из ведущих производителей полимеров в России АО «Фритекс» (Ярославская область) повысили производительность труда почти на треть благодаря нацпроекту. По итогам полугода работы с экспертами ФЦК компания увеличила выработку продукции с 500 единиц в смену до 650.
Кстати, в каталоге компании — более 1000 наименований запчастей для легковых автомобилей, грузовиков, сельхозтехники, метрополитена, железнодорожного транспорта, систем газопровода, лебедок буровых установок, подъемных агрегатов. Поставки идут как на отечественные, так и на зарубежные конвейеры.
А тольяттинский «РосАвтоПласт» (Самарская область) — хорошо известный в России производитель и поставщик термопластичных композиционных материалов — почти вдвое сократил время переналадки оборудования.
Ежегодно около 20 тыс. тонн этой продукции отгружают на предприятия, которые выпускают автокомпоненты, бытовую технику, строительные материалы. Тольяттинские термопласты применяются и в электротехнической промышленности.
По итогам нацпроекта на предприятие внедрили систему бережливого производства и сократили потери ресурсов. Выяснилось, что много времени терялось из-за лишних перемещений работников. Проблему решили просто: бригаду наладчиков оснастили специальной тележкой со всеми необходимыми инструментами и подготовили наглядную инструкцию с порядком действий.
Еще один пример эффективной господдержки — Камский завод полимерных материалов (республика Татарстан) в Казани. Этот завод — один из лидеров отечественного рынка переработки полимеров, производящий гибкую полимерную упаковку (пищевую, промышленную, полимерные пленки) и композиционные материалы. За 18 лет он прошел путь от небольшого производственного предприятия до компании федерального уровня.
Благодаря нацпроекту топ-менеджмент завода обучился таким инструментам бережливого производства, как декомпозиция целей и эффективный инфоцентр. Кроме того, управленцы с помощью экспертов РЦК разработали ключевые показатели эффективности сотрудников.
Возьмем статистику за 2021 год: по его итогам более 3 тысяч предприятий из 70 субъектов России уже участвуют в нацпроекте, а 5 тысяч компаний подали заявки на участие. Общий вклад предприятий участников в прирост ВВП составил 136 млрд рублей.
По итогам участия в нацпроекте время производства в среднем сокращается на 34%, а выработка (количество выпускаемой продукции в единицу времени) увеличивается на 46%.
Для таких результатов на предприятиях внедряют технологии бережливого производства: оптимизируют производственные процессы, приводят в порядок рабочее пространство. В итоге тратится меньше времени и финансов на производство и значительно растет производительность труда и качество товаров.
Кстати, в нацпроекте могут участвовать предприятия из пяти несырьевых отраслей — это обрабатывающая отрасль, сельское хозяйство, строительная отрасль, транспорт и торговля.
Нацпроект «Производительность труда» был инициирован президентом России Владимиром Путиным и направлен на то, чтобы обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.