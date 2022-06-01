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20:12 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: Россия не выплатила $1,9 млн процентов по своим долговым обязательствам

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Россия нарушила обязательства по выплате процентов по своим долговым обязательствам на сумму $1,9 млн. С таким утверждением выступило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на постановление Комитета по анализу кредитных деривативов Международной ассоциации свопов и деривативов.

Источник: Reuters

Как информирует агентство, указанная сумма должна была быть включена в выплату по российским гособлигациям, осуществленную в начале прошлого месяца. По информации Bloomberg, размер страховых выплат держателям российских облигаций может составить $3,2 млрд.

Bloomberg подчеркивает, что «размер скопившихся процентных выплат и тот факт, что основной платеж уже был совершен, означают, что постановление [Комитета по анализу кредитных деривативов] не вызовет более широкого дефолта по российским гособлигациям».

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что у России нет проблем с финансовыми ресурсами для обслуживания госдолга. Ранее США не стали продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, она истекла в среду 25 мая.

20 мая Минфин России сообщил, что в полном объеме исполнил обязательства по выплатам купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 году в сумме $71,25 млн, а также с погашением в 2036 году в сумме €26,5 млн. Всего у РФ есть 15 действующих облигационных займов со сроками погашения от 2022 до 2047 года.

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