10:52 (мск), источник: © РИА Новости
Глава JP Morgan предупредил о надвигающемся экономическом «урагане»
ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА новости. Глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон предупредил о надвигающемся экономическом «урагане».
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«Знаете, я говорил, что надвигаются грозовые тучи, но сейчас я скажу по-другому: это ураган», — цитирует Даймона CNBC.
По его словам, грядущая рецессия требует подготовительных мер со стороны банков.
«Лучше приготовьтесь. JP Morgan готовится, и мы будем очень консервативны с нашими балансовыми отчетами», — сказал финансист.
«Сейчас вроде как солнечно, все в порядке. Все думают, что Федрезерв может со всем справиться. Но ураган висит прямо впереди и движется на нас. Мы еще просто не знаем, будет он маленьким или окажется суперштормом “Сэнди”… или “Эндрю”, или чем-то подобным», — сказал Даймон.
По его данным, текущих сбережений американских потребителей хватит на шесть-девять месяцев, после чего они начнут испытывать экономические сложности.
Международный валютный фонд в апреле ухудшил прогноз роста экономики США на 2022 год до 3,7% с январской оценки в 4%. В МВФ вместе с тем не прогнозируют рецессию в экономике США.
По итогам 2023 года, согласно прогнозу МВФ, ВВП США вырастет на 2,3%, а не на 2,6%, как ожидалось ранее. По итогам 2021 года экономика США выросла на 5,7%.
По прогнозу аналитика Capital Economics Нила Ширинга (Neil Shearing), экономический спад в США будет наблюдаться во второй половине этого года, а наиболее уязвимыми секторами станут производства товаров длительного пользования, оборудования, а также сфера недвижимости.