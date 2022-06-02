Что изменится в жизни россиян с 1 июняИндексация МРОТ и пенсий, паспорт болельщика, единые требования к публичной власти и другие нововведения
Фоторепортажи
10Прием самбы: в Рио вернулся карнавал
12Полное затмение кровавой суперлуны
10:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Тайвань запретил поставлять в Россию и Белоруссию некоторые виды чипов

Министерство экономики Тайваня опубликовало список высокотехнологичных товаров, которые запретили к экспорту в Россию и Белоруссию.

Источник: РИА "Новости"

Под запрет попали некоторые микропроцессоры или микросхемы, сообщает Digitimes со ссылкой на Минторг страны. При этом запрет для Белоруссии обоснован тем, что страна может помогать России обходить запреты и поставлять чипы.

Ввозить в Россию и Белоруссию запрещено микропроцессорную технику, обладающую любым из следующих свойств:

  • быстродействие достигает 5 гигафлопс и выше, а арифметико-логическое устройство имеет разрядность доступа 32 бита и более;
  • тактовые частоты превышают 25 МГц;
  • техника обладает более чем одной шиной данных или команд или одним портом последовательной связи, которые обеспечивают прямое внешнее соединение между параллельными микросхемами со скоростью передачи 2,5 МБ/с.

Кроме того, поставляемые в Россию и Белоруссию микросхемы должны иметь не более 144 контактов. Под ограничения также попали отдельные виды литографического оборудования, используемого для изготовления микросхем.

В феврале стало известно, что крупнейший в мире производитель полупроводников — тайваньская TSMC — может отказаться от поставок в Россию. Прекратить сотрудничество с Москвой от него потребовали США. Полупроводниковое оборудование является основной категорией экспорта Тайваня, на долю которого в 2021 году пришлось 32% от общего объема экспорта.

Дарья Эрозбек

Во время загрузки произошла ошибка.
 Опрос показал реальное отношение жителей Запада к спецоперации
Эксперты определили типичный образ жены российского губернатора
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь