10:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Тайвань запретил поставлять в Россию и Белоруссию некоторые виды чипов
Министерство экономики Тайваня опубликовало список высокотехнологичных товаров, которые запретили к экспорту в Россию и Белоруссию.
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Под запрет попали некоторые микропроцессоры или микросхемы, сообщает Digitimes со ссылкой на Минторг страны. При этом запрет для Белоруссии обоснован тем, что страна может помогать России обходить запреты и поставлять чипы.
Ввозить в Россию и Белоруссию запрещено микропроцессорную технику, обладающую любым из следующих свойств:
Кроме того, поставляемые в Россию и Белоруссию микросхемы должны иметь не более 144 контактов. Под ограничения также попали отдельные виды литографического оборудования, используемого для изготовления микросхем.
В феврале стало известно, что крупнейший в мире производитель полупроводников — тайваньская TSMC — может отказаться от поставок в Россию. Прекратить сотрудничество с Москвой от него потребовали США. Полупроводниковое оборудование является основной категорией экспорта Тайваня, на долю которого в 2021 году пришлось 32% от общего объема экспорта.
Дарья Эрозбек