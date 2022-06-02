На упаковках блюд в ресторанах под новым брендом McDonald’s не будет желтых букв «М»

«Всего 12 июня готовятся к открытию минимум 15 точек, включая ресторан у станции “Пушкинской”. В меню не будет блюд с названиями, начинающимися на “Мак-”, но будут привычные блюда на альтернативных позициях — “Чикен Премьер”, “Наггетс” и бургер “Гранд”. Картофель фри, “Чизбургер” и “Цезарь Ролл” сменят лишь упаковку — без фирменной желтой буквы “М”, — сказал собеседник агентства.
«Рестораны, которые откроются под новым брендом 12 июня и будут открыты позднее, уже возобновили работу с привычными поставщиками. Продукты и раньше на 98−99% были российскими», — сказал собеседник агентства.
Ранее Telegram-каналы со ссылкой на источник в компании сообщили, что «McDonald’s под новым брендом возобновляет переговоры с поставщиками, также сеть планирует закупать продукцию в прежних объемах».
Ранее телеканал «Москва-24» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в компании сообщил, что «12 июня в Москве откроют несколько ресторанов McDonald’s под новым брендом: помимо ресторана на Пушкинской, откроют заведения в других районах». По его данным, «сейчас идет подготовка, продукцию уже отгружают в рестораны».
Кроме того, в Telegram-каналах без указания источника информации сообщалось, что «возобновление работы всех точек планируют до 31 июля». Также в рубрикациях отмечалось, что «из меню исчезнут “Биг Мак” и “МакФлури”, остальные блюда будут с новыми названиями, а под вопросом пока только “Биг Тейсти”.
McDonald’s приостановил работу всех 850 своих ресторанов в РФ 14 марта, вскоре после начала военной операции на Украине. 16 мая компания, доля которой на рынке общепита достигала 7%, объявила об уходе из России и при посредничестве Минпромторга продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор.
Ориентировочно рестораны смогут заработать в середине июня.
Как сообщил ТАСС гендиректор McDonald’s в России Олег Пароев, вывески со старым логотипом будут демонтированы. Фирменная желтая буква «М» не останется в бренде, под которым будут работать рестораны McDonald’s в России. По его словам, франчайзи в РФ предложат работать под новым брендом, который разработают и презентуют в ближайшее время.
Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, власти столицы поддержат возобновление работы ресторанов McDonald’s под новым брендом. Российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания.