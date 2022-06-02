The Guardian: Россия выигрывает «экономическую войну»

По мнению автора статьи, ввод санкций рассматривался как наилучшая опция среди двух остальных: бездействия или военного вмешательства. Однако теперь стало очевидно, что ограничения не работают так, как должны были, ведь цены на газ и нефть, которые экспортирует Россия, только выросли.
Кроме того, с анонсированным Евросоюзом частичным запретом на ввоз российской нефти стоимость нефтепродуктов на мировом рынке выросла, обеспечив Кремлю очередную финансовую удачу, считает Эллиотт. У России к тому же нет сложностей с поиском других покупателей для своих товаров: например, экспорт нефти в Китай в апреле вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.
«Европа только постепенно отлучается от потребления российских энергоресурсов», — заметил обозреватель.
Инфляция в Великобритании тем временем бьет рекорды, достигнув девяти процентов — самого высокого значения за 40 лет. Аналогичное происходит с ценами на бензин. В целом западные экономики вошли в период медленного негативного роста, став жертвами и стагнации, и инфляции, похожей на ситуацию 1970-х годов, делает вывод Элиотт. Рубль между тем стоит на сильных позициях благодаря государственному контролю.
В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу «Дружба» нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.