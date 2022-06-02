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14:54 (мск), источник: © РИА Новости

The Guardian: Россия выигрывает «экономическую войну»

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Москва выигрывает экономическую войну, которую три месяца назад развязал против нее Запад, пишет редактор-экономист The Guardian Ларри Эллиотт.

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Источник: РИА "Новости"

По мнению автора статьи, ввод санкций рассматривался как наилучшая опция среди двух остальных: бездействия или военного вмешательства. Однако теперь стало очевидно, что ограничения не работают так, как должны были, ведь цены на газ и нефть, которые экспортирует Россия, только выросли.

Страна получает достаточно финансирования для продолжения спецоперации благодаря увеличившемуся торговому балансу — соотношению стоимости экспортированных товаров к стоимости импортированных.

Кроме того, с анонсированным Евросоюзом частичным запретом на ввоз российской нефти стоимость нефтепродуктов на мировом рынке выросла, обеспечив Кремлю очередную финансовую удачу, считает Эллиотт. У России к тому же нет сложностей с поиском других покупателей для своих товаров: например, экспорт нефти в Китай в апреле вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.

Brent от TradingView

«Европа только постепенно отлучается от потребления российских энергоресурсов», — заметил обозреватель.

Инфляция в Великобритании тем временем бьет рекорды, достигнув девяти процентов — самого высокого значения за 40 лет. Аналогичное происходит с ценами на бензин. В целом западные экономики вошли в период медленного негативного роста, став жертвами и стагнации, и инфляции, похожей на ситуацию 1970-х годов, делает вывод Элиотт. Рубль между тем стоит на сильных позициях благодаря государственному контролю.

Экономист предсказал незавидную судьбу западным странам: повышение кредитных ставок и рост безработицы. Особенно проблемы будут заметны в Евросоюзе, поскольку она больше зависима от российского газа, чем​ то же Соединенное Королевство.

В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу «Дружба» нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.

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