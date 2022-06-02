Путин поставил задачу обустроить российские дороги за пять лет

«Считаю, что с учетом набранной динамики дорожного строительства, задач сбалансированного развития всей территории страны мы можем и должны поставить более амбициозную задачу: не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно, а именно за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85 процентов всей — подчеркну — всей опорной сети автодорог страны. Возможности, ресурсы для этого у нас есть», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Он отметил, что строительство и ремонт дорог были синхронизированы с развитием логистических коридоров, в том числе и международных. Путин также напомнил, что на прошлой неделе состоялось совещание по южным транспортным коридорам. «В дальнейшем детально рассмотрим ход работ на восточном направлении, в том числе предметно поговорим о строительстве автомобильных дорог на Дальнем Востоке», — сказал президент.
В прошлом году Федеральное дорожное агентство сообщало, что протяженность опорной сети автомобильных дорог России составляет 138 тыс. км. Из них 61 тыс. км — федеральные трассы, 77 тыс. км — региональные дороги.