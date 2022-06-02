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16:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поставил задачу обустроить российские дороги за пять лет

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании по развитию дорожного строительства, заявил, что к 2030 году 85% автомобильных дорог должны быть приведены к нормативному состоянию. Сейчас работы идут с опережением графика, поэтому срок выполнения поручения президент сократил до пяти лет, а задачу расширил — привести в порядок всю опорную сеть дорог.

Источник: РИА "Новости"

«Считаю, что с учетом набранной динамики дорожного строительства, задач сбалансированного развития всей территории страны мы можем и должны поставить более амбициозную задачу: не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно, а именно за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85 процентов всей — подчеркну — всей опорной сети автодорог страны. Возможности, ресурсы для этого у нас есть», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Он отметил, что строительство и ремонт дорог были синхронизированы с развитием логистических коридоров, в том числе и международных. Путин также напомнил, что на прошлой неделе состоялось совещание по южным транспортным коридорам. «В дальнейшем детально рассмотрим ход работ на восточном направлении, в том числе предметно поговорим о строительстве автомобильных дорог на Дальнем Востоке», — сказал президент.

В прошлом году Федеральное дорожное агентство сообщало, что протяженность опорной сети автомобильных дорог России составляет 138 тыс. км. Из них 61 тыс. км — федеральные трассы, 77 тыс. км — региональные дороги.

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Татьяна Акиншина

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