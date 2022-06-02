20:01 (мск), источник: Ведомости
ОПЕК+ форсирует наращивание добычи нефти
Но при снижении производства нефти в России эту нишу могут захватить конкуренты.
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Участники сделки ОПЕК+ по итогам министерской встречи членов соглашения приняли решение увеличить квоту по добыче нефти на июль и август 2022 г. до 648 000 баррелей в сутки (б/с) ежемесячно. Предыдущий план предусматривал ежемесячное наращивание с мая по сентябрь включительно на 432 000 б/с в месяц. Теперь же сентябрьский рост перенесен на июль и август, следует из сообщения ОПЕК.
Таким образом, ежемесячная квота на добычу была увеличена примерно на 220 000 б/с. Россия и Саудовская Аравия в рамках договоренности смогут увеличить добычу нефти в июле на 170 000 б/с к квоте июня — до 10,8 млн б/с.
Участники ОПЕК+ также приняли решение продлить период компенсации недосокращенной ранее добычи до конца декабря 2022 г. в соответствии с просьбой некоторых стран с низкими показателями. Эти страны должны представить свои планы по производству сырья до 17 июня.
Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 30 июня.
В апреле 2020 г. из-за рекордного падения цен на нефть участники ОПЕК+ договорились снизить производство нефти суммарно на 9,7 млн барр. в сутки. Соглашение, изначально истекавшее в апреле 2022 г, было затем продлено до конца 2022 г. При этом начиная с августа 2021 г. и до апреля 2022 г. включительно участники сделки каждый месяц наращивали добычу на 400 000 б/с. Но физические объемы добычи стран-участников ниже плана: в апреле 2022 г. отставание превышало 2,5 млн б/с, около 1 млн б/с из них приходились на РФ.
По оценке старшего аналитика Альфа-банка Никиты Блохина, сейчас российская добыча отстает от квоты страны в среднем на 0,7−0,8 млн б/с. На фоне санкций, отказа США и Британии от покупки российской нефти и вводящегося ЕС эмбарго на нефть, поставляемую морем из России, добыча в РФ заметно ниже возможного уровня.
Согласно отчету ОПЕК от 12 мая, в апреле РФ сократила добычу нефти к марту на 0,86 млн б/с — до 9,16 млн б/с.
2 июня вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что, несмотря на снижение добычи в марте и апреле, в начале июня в РФ наметился ее рост. «Мы находим точку равновесия в той ситуации, которая складывается ввиду ограничений, смены логистических цепочек, удорожания фрахта. Думаю, в июне у нас будет максимальное восстановление относительно предыдущих уровней», — отметил он.
Ранее Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщала о готовности Саудовской Аравии увеличить добычу нефти в случае существенного сокращения нефтедобычи в России из-за санкций. Один из них отметил, что саудовские власти «осознают риски и понимают, что не в их интересах терять контроль над ценами на нефть». Но в случае возникновения дефицита предложения на рынке, уточняет осведомленный источник FT, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы ускорить рост добычи.
Точка зрения Эр-Рияда, ранее отказывавшегося обсуждать форсированное наращивание добычи, изменилась после визита в страну американской делегации, в которую вошли координатор Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и старший советник госдепартамента США по энергобезопасности Эймос Хокстин, уточняет FT.
Аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова оценивает суточную добычу нефти в Саудовской Аравии в апреле на уровне 10,2 млн б/с, а в предыдущие годы она превосходила 11 млн б/с. В ОАЭ в апреле добывали 3,01 млн б/с, добавляет эксперт. Резервные нефтедобывающие мощности, по оценкам «Велес капитала», в ОАЭ составляют менее 2 млн б/с.
Кожухова полагает, что Саудовская Аравия и ОАЭ могут лишь частично заместить импорт нефти из России в ЕС, который выпадет из-за нефтяного эмбарго.
Как писали «Ведомости», ЕС на внеплановом саммите в Брюсселе 31 мая согласовал введение частичного эмбарго на поставки российской нефти. В течение ближайших шести месяцев вступит в силу полный запрет на импорт российской нефти, поставляемой по морю, но РФ сможет вывозить ее по нефтепроводу «Дружба». В 2021 г. РФ поставляла в Европу порядка 720 000 б/с по трубопроводам и около 1,57 млн б/с — танкерами. Наиболее сильно в процентном отношении от поставок нефти из нашей страны зависели Словакия, получившая из России в прошлом году 5,3 млн т или 96% импорта, а также Финляндия (6,3 млн т, 70%) и Венгрия (3,4 млн т, 57%).
«Импорт российской нефти в ЕС в данный момент составляет порядка 3,5 млн б/с, а вводимое эмбарго, по нашим оценкам, может привести к сокращению поставок до 300 000 б/с к концу года. Таким образом Саудовской Аравии и другим ближневосточным странам в совокупности понадобилось бы нарастить добычу примерно на 3,2 млн б/с, чтобы в полной мере восполнить потенциальный дефицит», — подсчитала Кожухова.
С этой оценкой согласен и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, который уточнил, что саудитам выгоднее сфокусироваться на экспорте в США. «Это позволит им не конкурировать с Америкой и одновременно торговаться с ней за более лояльную политику на Ближнем Востоке», — заключил он.
Возможное решение об увеличении добычи Саудовской Аравией Галактионов называет «скорее политическим». И уточняет, что с экономической точки зрения королевству выгодны высокие цены и поддержание резервных мощностей «в качестве последнего рубежа для защиты от чрезмерного роста цен». Цены на нефть эталонной марки Brent с начала года выросли на 51%, и торговались 2 июня на уровне $116/барр., WTI подорожала на 45%, до $116/барр.
«Долгосрочно для саудитов нет большой разницы увеличивать добычу сейчас или подождать до осени 2022 г., когда квоты выйдут на максимальные уровни», — резюмировал эксперт.
Как отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, Россия, Саудовская Аравия и ОАЭ являются участниками сделки ОПЕК+, поэтому любые решения принимают в рамках соглашений. Он также добавил, что Эр-Рияд может нарастить добычу на 1−2 млн б/с, что может создать определенные трудности для российского экспорта на азиатском направлении: будет происходить постепенное замещение российской нефти.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин обращает внимание на то, что нарастить производство нефти и заместить российскую нефть — не тождественные понятия. «Арабская нефть более легкая и идеально подходит для производства бензина. Российская же дает больше мазута, газойля и масел, т.е. лучше подходит для производства дизеля. Таким образом полноценной замены российской нефти все же не произойдет», — пояснил он.
Говоря о перспективах снижения российской добычи нефти, Галактионов отмечает, что все будет зависеть от того, насколько точно будут соблюдаться условия эмбарго и как быстро российские нефтяники смогут перенаправить поставки на Восток. «На мой взгляд, потери [России] могут составить около 1,5 млн б/с», — сказал он.
По оценке ИК «Велес капитал», добыча нефти в России еще до эмбарго ЕС упала ниже 10 млн б/с. «Если объемы, ранее поставляемые в Европу, не будут реализованы, то к концу года снижение может составить еще порядка 2−3 млн б/с», — оценила Кожухова.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что из-за частичной потери объемов на европейском рынке добыча нефти в РФ к концу 2022 г. может снизиться до 480−500 млн т (3,5−3,6 млрд б/с) с 524 млн т (3,8 млрд б/с) в 2021 г. Вице-премьер говорил также, что Россия может «относительно безболезненно» перенаправить экспорт нефти из Европы в Азию.
В апреле 2022 г. Россия впервые поставила на азиатский рынок нефти больше, чем в Европу, то есть переориентация на новые рынки уже началась.
В мае данная тенденция усилилась из-за дальнейшего нежелания западных стран приобретать сырье у России. По данным Kpler, за последнюю неделю мая в Азию танкерами было поставлено порядка 74−79 млн баррелей российской нефти («Ведомости» писали об этом 27 мая).