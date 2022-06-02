ФАС одобрила ходатайство о приобретении российского бизнеса McDonald’s

«“Клуб-Отель” планирует приобрести у американской компании “Макдоналдс Корпорейшн” 100% уставного капитала ООО “ДВРП” и ООО “Макдоналдс”», — говорится в сообщении. Эти организации управляют 719 российскими ресторанами быстрого питания под брендом McDonald’s. Сам «Клуб-Отель» управляет еще 25 такими ресторанами по франшизе и десятью объектами общепита под другими торговыми марками.
По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания. Она позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность системообразующей организации в пределах страны.
McDonald’s сообщил о приостановке работы в России в марте. В середине мая компания объявила о продаже российского подразделения российскому лицензиату Александру Говору, который управлял 25 ресторанами сети в Сибири. 27 мая компания «Клуб отель» подала ходатайство в ФАС о покупке «Макдоналдс Корпорейшн». В конце мая Говор получил 100% акций «Клуб отеля», который ранее принадлежал Светлане Говор.
Рестораны сети откроются в России под новым брендом. Покупатель компании уже зарегистрировал заявки в Роспатенте на несколько вариантов названия, но под каким из них будут работать McDonald’s, пока неизвестно. Ранее сегодня ТАСС сообщил, что минимум 15 ресторанов сети McDonald’s под новым брендом откроются 12 июня — в День России.