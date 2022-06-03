Центробанк задал направление ставкам по кредитам и вкладам

Это уже третье уменьшение ставки Центробанка после того, как он разом поднял ее до 20 процентов в конце февраля. В апреле было снижение до 17 и до 14 процентов, и вот еще один спуск до 11 процентов.
«ЦБ РФ снижает ставку на фоне замедления темпов инфляции. Скачок цен уже произошел, а экономическая активность и потребительский спрос стагнируют, — пояснил “РГ” директор по стратегии ИК “Финам” Ярослав Кабаков. — На этом фоне снижение ключевой ставки должно привести к снижению ставок по депозитам и кредитам».
В том, что касается депозитов, банки уже отреагировали на решение ЦБ.
У десяти кредитных организаций с наибольшим объемом рублевых вкладов населения средняя максимальная ставка в последнюю декаду мая опустилась с 11,8 до 9,85 процента.
«Банки в ответ на действия ЦБ снижают ставки по вкладам. Так что, если кто-то из граждан думает положить деньги на депозит, лучше сделать это как можно скорее, — советует читателям “РГ” профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. — Величина снижения ставок может быть той же, что и у ЦБ — три процентных пункта. Хотя возможен и разброс от двух до пяти процентных пунктов, в зависимости от того, насколько банку нужны деньги».
Снижение процентов по вкладам может продолжиться, считает Ярослав Кабаков. «Весьма вероятно, что на июньском заседании Банка России по ставке будет очередное ее понижение. Таким образом, ставки по годовым депозитам могут уже в середине лета опуститься ниже 9 процентов», — предупреждает эксперт.
Банки продолжат снижение ставок по кредитам и депозитам вслед за ключевой ставкой ЦБ. В этой ситуации населению стоит присмотреться к альтернативным способам сбережения денег, например, инвестициям в акции и облигации, поскольку ставка в 9,85 процента уже не покрывает инфляцию.
Егор Дахтлераналитик «БКС Мир инвестиций»
Между тем в июне начнут заканчиваться сроки депозитов, которые были открыты в марте по ставке 20 процентов годовых, напоминает директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко. «Думаю, что не все понесут деньги обратно в банки при ставке 9 процентов. Какая-то часть средств пойдет на покупку облигаций, там можно найти интересные предложения. Возможно, что-то уйдет в валюту», — прогнозирует аналитик.
Ставка по вкладам в 20 процентов была своего рода подарком населению, отмечает Юрий Юденков. Сейчас таких высоких процентов уже не будет. Вместе с тем, снижая ключевую ставку, Банк России помогает бизнесу, что, по словам эксперта, выгодно и населению, поскольку у людей появляется больше возможностей найти хорошую работу.
Что касается кредитов, после уменьшения ключевой ставки ЦБ до 11 процентов некоторые крупные банки объявили о снижении стоимости ипотеки. К примеру, Сбербанк и ВТБ уменьшили размер минимальной ставки до 10,9 процента, ДОМ. РФ — до 10,5 процента.
Причина столь быстрой реакции в том, что ипотечные кредиты обеспечены залогом недвижимости и, следовательно, там меньше риска. Плюс там более надежные заемщики, все-таки покупка квартиры — дело ответственное, отмечает Иван Манаенко. К тому же, когда стоимость ипотечных займов выросла до 14−15 процентов, объемы кредитования сильно снизились. Когда люди берут небольшой кредит на покупку стиральной машины или телефона они могут согласиться на повышенную ставку, другое дело — ипотека с ее большими суммами и сроками.
«В целом же, ставки по кредитам будут снижаться медленнее, чем по депозитам, потому что банкам нужно восполнять свою маржинальность, — считает эксперт. — Задержка может составить три месяца, а то и полгода, потому что в текущей ситуации не до конца понятна платежеспособность населения. А ведь в ставку по кредиту, в отличие от депозита, банки закладывают свои риски».
По мнению аналитика, в ближайшие месяцы ключевая ставка ЦБ может опуститься до 9 процентов. В этом случае ипотечные ставки будут на уровне 10−11 процентов годовых. «Сейчас кредиты все еще дорогие и их стоит брать, только если другой возможности нет. Поэтому населению нужно подождать, пока ставки снизятся», — заявил «РГ» Юрий Юденков.