22:09 (мск), источник: Life.ru
«Аэрофлот» приостановил полёты на Шри-Ланку
Авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает рейсы на Шри-Ланку после ареста властями этой страны своего самолёта Airbus A330. Это следует из заявления перевозчика.
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«“Аэрофлот” приостанавливает выполнение коммерческих рейсов в Коломбо (Шри-Ланка) на ближайший период в связи с неблагонадёжностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полётов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку. Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта», — указано в сообщении авиаперевозчика.
Пассажиры «Аэрофлота», находящиеся в Коломбо с билетами обратно на 2, 4 и 5 июня, будут вывезены со Шри-Ланки на родину 4 и 5 июня. В авиакомпании заверили, что остальные клиенты, которые должны вернуться в Москву позже 5 июня, также будут вывезены из Коломбо в срок.
«Убедительно просим пассажиров спокойно продолжать свой отдых, по факту принятых решений авиакомпания дополнительно проинформирует через контакт-центр и автоматизированную систему оповещений. Все пассажиры будут доставлены в Москву в изначально запланированные или близлежащие даты», — обратились к пассажирам в авиакомпании.
Напомним, что самолёту Airbus A330 компании «Аэрофлот» запретили покидать остров Шри-Ланка до 16 июня. Соответствующее решение принял Высокий коммерческий суд Коломбо. Самолёт должен был лететь в Москву 2 июня.