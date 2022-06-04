В Казахстане решили переименовать марку нефти из-за санкций против России

Компания сменит название на Казахстанскую экспортную смесь сырой нефти (KEBCO), чтобы «отделить ее от нефти российского происхождения, избежать санкционных рисков и проблем с финансированием», говорится в ответе «CNPC-Актобемунайгаз».
По данным источников в казахстанских нефтяных компаниях, изменения вступят в силу 6 июня. Один из собеседников Reuters также заявил, что министерство энергетики Казахстана запросит у правительства разрешение на официальное использование нового сорта.
В 2021 г. через них прошли около 13,3 млн тонн нефти, отмечает агентство, а казахстанские поставки «неоднократно ошибочно принимались за российские», говорится в материале.
«Это необходимая мера, чтобы наша нефть не попала под санкции, а в ее названии в документах четко была указана страна происхождения. В противном случае у нас возникнут проблемы с открытием аккредитивов», — сказал трейдер, занимающийся транзитом казахстанской нефти через порты РФ.
Собеседники агентства также рассказали, что производители нефти после переименования надеются добиться более высоких цен на свою нефть и облегчить ее продажу.
Как ранее писала газета The Washington Post, Казахстан перекачивает сырую нефть в российскую трубопроводную систему, где она смешивается с объемами нефти с российских месторождений, чтобы получить стандартизированные экспортные сорта — Российскую экспортную смесь сырой нефти (REBCO/Urals) и Siberian Light. REBCO в последнее время стало трудно размещать из-за западных санкций, отмечает Reurets.